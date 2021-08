Bandes à Part : une palette très diverse pour débuter le mois d'août

(Ed. Rue de Sèvres, 1 tome) (Scénario d’Eileen Hofer et dessin de Mayalen Goust)

«Dans les rues de La Havane, entre 1959 et 2011, les vies se croisent et se recroisent. Aujourd'hui celle d'Amanda, jeune ballerine en devenir. Hier, celle de Manuela, mère célibataire, qui n'aura fait qu'effleurer son rêve de danseuse classique et enfin celle d'Alicia Alonso, dont on suit l'ascension vers la gloire jusqu'à devenir prima ballerina assoluta au parcours exceptionnel. Dans un Cuba où règnent la débrouille et l'entraide, tout autant que la dénonciation et le marché noir, l'histoire de la démocratisation de la danse classique rime singulièrement avec l'avènement du régime révolutionnaire. Pour Amanda, la compétition est rude pour être parmi les meilleures tandis que pour Alicia, les choix ne sont plus seulement artistiques mais politiques, lorsqu'on voudra faire d'elle un instrument de l'idéologie castriste.»





Cinéaste et journaliste, Eileen Hofer signe sa première bd en tant que scénariste et raconte le parcours de trois femmes avec la danse classique comme toile de fond dans un Cuba fin 20e, début 21e sicèle. Le récit est mis en dessin par Mayalen Goust (Les Colombes du Roi Soleil, Lisa et Mohamed…) qui donne une sensation d’histoire hors du temps avec un graphisme léger et des couleurs pastel.