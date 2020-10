Bandes à Part : Frères de la Côte, démons et oiseaux au programme

« La mort d'un mythe. Dans les premières décennies du XVIIIe, le romancier Daniel Defoe se déplace de prison en prison pour s'entretenir avec des criminels marins. Ils sont à ses yeux une source inestimable d'informations. De plus, fort de sa notoriété, l'écrivain anglais use aussi de ses relations pour dénoncer si nécessaire des méprises dans des temps où la justice est trop souvent expéditive, n'hésitant pas à conduire à l'échafaud des innocents. C'est le cas semble-t-il en ce mois de décembre 1721, dans l'humidité des geôles londoniennes de Marshalsea. Un homme crie son innocence tout en affirmant que, si effectivement il a côtoyé le tristement célèbre Edward Teach plus connu sous le nom de Black beard, leur relation n'était pas celle qu'on prétend. Il était une victime et non le complice de l'un des plus terrifiants pirates de l'histoire. Mais tout cela est-il vérité ?»



Jean-Yves Delitte (Black Crow, Tanatos…) aborde, avec Black Beard, un autre point de vue sur le pirate mythique Barbe Noire. Avec un dessin réaliste et détaillé, il nous fait partager sa passion pour l’univers de la piraterie.