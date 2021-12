Baleone : Des jouets offerts à La Marie Do pour les enfants malades hospitalisés à La Timone

Cette générosité a été, comme bien l'on pense, appréciée par Catherine Riera, la présidente de La Marie Do.

« Nous espérons que dans ce contexte si particulier de Noël, et alors que les contraintes sanitaires renforcent encore plus l’isolement des familles, que ces petits cadeaux venus de Corse seront l’expression de toute notre solidarité, de toute notre affection et peut être une petite bouffée de bonheur pour ces enfants souvent obligés de rester de longs mois hospitalisés. En souhaitant qu’ils trouvent dans cette centaine de jouets offerts par le magasin E.Leclerc Baleone un peu de douceur dans ces journées rythmées par des soins très lourds pour ces enfants frappés par la maladie » déclarait-elle l'autre jour à Baleone à l'occasion de la remise des jouets



Dans un communiqué l’association qu'elle préside s'est dit "heureuse de pouvoir compter, pour la troisième année consécutive, sur un soutien exceptionnel de E.Leclerc Baleone à travers un très généreux don de jouets destiné aux enfants malades de La Timone en partenariat avec La Casincaise qui assure l’acheminement de la précieuse cargaison à Marseille"



La Marie Do souligne encore que "ces jouets seront remis aux enfants hospitalisés notamment en oncologie ce jeudi, soit juste avant les fêtes de Noël grâce à notre représentante de l’association à Marseille, Mathilde Faggiani toujours proche et à l’écoute toute l’année des familles Corses qui arrivent en soins à Marseille et souvent doivent faire face à de nombreuses difficultés."





La lourdeur des traitements, l’isolement des familles éloignés de leur domicile, de leurs amis viennent encore rajouter à l’épreuve que traversent ces enfants et leurs parents, confrontés à la maladie loin de leur foyer.

Normal dès lors que La Marie Do "remercie du fond du cœur la Direction et tout le personnel des établissements E. Leclerc Baleone et La Casincaise pour ce Noël solidaire qui fait honneur à la Corse."