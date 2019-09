Balagne : le vélo électrique à location longue durée fait son entrée au PETR

Dans le cadre de la transition écologique et énergétique à travers l'agenda 21, le Pôle Equilibre Territorial de Balagne a investi 60 000 € dans 36 vélos a assistance électrique.

Ces derniers, sont disponibles à la location longue durée à Calvi et à Lisula. C'est au magasin Balagne Bike de Liusla, que ce "nouveau" moyen de transport uniquement dédié aux résidents balanins a été inauguré en présence notamment du préfet de Haute-Corse Corse François Ravier, du sous-préfet de Calvi-Conca d'Oru Florent Farge de Jean-Marie Seïté, président du PETR, Jean-Joseph Allegrini-Simonetti, maire de Lisula, Marie-Josephe Cappinielli, élue municipale et du PETR.





10 € par mois, un coût dérisoire pour favoriser l'éco-mobilité et les moyens de transport moins polluants, remplacer les trajets entre le domicile et le travail par une mobilité douce et favoriser le vélo en ville et petites distances. Avec une caution de 500€ et l'entretien du véhicule garanti par le locataire durant la période locative.

Ainsi, pour garantir la sécurité des cyclistes, un schéma de mobilité devrait être mis en place sur l'axe Calvi-Lisula. Une voie cyclable en bord de mer, dans un paysage exceptionnel, financée par l'Etat, la Collectivité de Corse et les communes.

D'autres moyens de transport à impact réduit, s'ajouteront aux vélos à assistance électrique comme le tramway de Balagne de Balagne connecté par des parcs relais aux villages de piémont et de montagne, des aires de covoiturage déployées sur la micro-region. Une navette maritime est, aussi, en cours d'études.

*Dans sa convention du territoire à énergie positive pour la croissance verte, le PETR a engagé sa politique de transition écologique à travers l'agenda 21 ( TEPCV) dont le budget total s'élèverait à 2 500 000 hors taxes

