Balagne : Scouts et pompiers unis pour prévenir les incendies

Ce sont au total vingt scouts qui ont été accueillis sur un terrain privé mis gracieusement à leur disposition par Barthélémy Colombani, maire de Costa. Une attention qui a été largement saluée, notamment par Camille-Lucia du groupe Saint-Jean, initiatrice avec ses camarades, du projet de base « nature environnement Saint-Roch ». L’intéressée explique. "Notre objectif à terme, est de mettre en place en Corse, une base de surveillance des incendies en coordination avec les sapeurs-pompiers, et ce, afin de leur être le plus utile possible. Dans nos recherches de camps d’été, nous avions plusieurs possibilités d’implantation correspondant à nos critères. La proposition qui nous a été faite par le maire de Costa offrait toutes les conditions idéales". Puis l’intéressée de saluer la générosité spontanée et la remarquable bienveillance de Barthélémy Colombani.





Même enthousiasme du côté de Roland Benigni, chef de camp : « C’est un camp qui se décline en plusieurs missions : vigie, prévention, sensibilisation auprès des touristes et surveillance des sentiers de randonnée. Nous nous félicitons de ce partenariat avec la commune de Costa, le service d’incendie et de secours de Haute-Corse et la communauté des communes l’Ile-Rousse-Balagne. Par ailleurs M. Colombani est un sapeur-pompier et est très à même de comprendre nos attentes. Ainsi, dès que nous lui avons présenté notre projet, il s’est montré très intéressé et sensible à notre démarche. Quoi qu’il en soit, ce camp, est inédit et assurément positif alors grand merci à tous ceux qui en assurent le succès ! ».







En guise de bienvenue, un copieux petit-déjeuner a été offert au groupe par la commune de Costa. Y étaient conviés : les sapeurs-pompiers de Belgodère, des cadres des Forestiers-sapeurs du 2B et le Commandant Stéphane Orticoni, chef du groupement Balagne représentant la direction du SIS 2B. Prenant la parole, Barthélémy Colombani a déclaré : Pour le petit village que nous sommes, et pour notre communauté, il est très important d’accueillir un camp de scouts venus de toute la France qui symbolise cette union des bonnes volontés que nous apprécions fortement et voulons encourager. En effet, être scout c’est vivre un engagement citoyen et pour leur arrivée parmi nous, nous les avons conviés à partager un moment de convivialité, car l’on souhaitait mettre en valeur cet engagement au service des populations, de la défense des forêts contre l’incendie de notre région en partenariat avec les pompiers et la communauté des communes L’Ile-Rousse-Balagne ».





Invité à s’exprimer, le Commandant Stéphane Orticoni devait dire : « Cette présence à nos côtés représente un plus, car nous avons besoin de tous les acteurs en termes de prévention et de maillage du terrain. Plus vite l’on détecte un feu, plus vite on est en mesure d’intervenir pour le circonscrire sur des surfaces réduites. Ce camp est placé sous la supervision du chef de groupement Balagne et comme ils sont en proximité avec le centre de secours de Belgodère, ces derniers leur ont déjà fait une information sur l’alerte au 18 et 112 et présenter leur camion feux de forêt. Nous leur avons également donné des cartes de défense des forêts contre l’incendie afin qu’ils puissent rapidement donner une alerte précise et sûre ».





Comme cela a été exprimé de manière unanime, ce camp a constitué une première du genre à l’échelle insulaire en associant aux valeurs du scoutisme, celles des partenaires de l’interservices « feu de forêt », et ce, afin de servir l’intérêt général d’une microrégion qui a payé un très lourd tribut à la cupidité et malveillance des hommes. Avec pour conséquence irréparable, la destruction d’un remarquable patrimoine environnemental et plus grave encore, la perte tragique de 8 sauveteurs de la sécurité civile. Comme l’a martelé le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, qui a supervisé le partenariat de l’action : « Plus que jamais, l’union fait la force et nous nous félicitons collectivement d’avoir contribué à la réussite de cette opportune et formidable expérience tant humaine que civique ».