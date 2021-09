Balagne, Cortenais, Plaine Orientale, Sud-Corse : devenez correspondant de CNI

La rédaction le Dimanche 5 Septembre 2021 à 10:10

Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil photo numérique et un ordinateur connecté à Internet ?



Notre journal recherche un correspondant local en Balagne, dans le Cortenais, en Plaine Orientale, Sud-Corse



Il s’agit d’une activité de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de curiosité et une grande ouverture d’esprit sur tous les aspects de la vie locale. Elle peut convenir, par exemple, à des parents au foyer, des étudiants, des salariés, des enseignants ou des retraités.



Vous souhaitez vous porter candidat(e) ?

Adressez un courrier de motivation à : corsenetinfos@gmail.com