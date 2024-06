Baccalauréat 2024. La philo lance les épreuves, c'est parti pour les 2 221 candidats corses

Ce mardi 18 juin, devant le lycée Fesch d’Ajaccio, les élèves de terminale générale et technologique patientent nerveusement. D’ici une dizaine de minutes, l’établissement ouvrira ses portes et ils s’engouffreront dans l’enceinte afin de plancher sur le sujet de philosophie qui ouvre traditionnellement le marathon des épreuves du bac. Ils auront le choix entre deux dissertations et un commentaire de texte.



Pierre Albertini, proviseur de la cité scolaire Fesch, fait le tour des classes en compagnie de Jean-Philippe Agresti, recteur de l’académie de Corse, et Ariane Blieck, adjointe à la secrétaire générale d’académie. Après avoir distribué les sujets, les professeurs souhaitent désormais « bon courage » aux futurs diplômés. Pour éviter toute tentative de fraude, l’ensemble des téléphones portables ont été confisqués. Alors qu’il retrouve son bureau, Pierre Albertini se réjouit qu’aucun absent n’est à déplorer.



En Corse, ils sont 1653 élèves en classe de terminale générale et 568 élèves en classe de terminale technologique à passer cette épreuve de philosophie.



Depuis la réforme menée par Jean-Michel Blanquer, la note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en terminale). La philosophie, elle, ne compte que coefficient huit pour les candidats au bac général, et quatre pour les candidats au bac technologique (sur un total de 100). Cette matière demeure pourtant essentielle dans la formation aiguisée des esprits et s’inscrit dans l’ADN de l’école a la française : « Cette épreuve est une spécificité nationale, à laquelle les enseignants de toute discipline et les élèves sont très attachés. Elle est ancrée dans cette France héritière des Lumières. » souligne Jean-Philippe Agresti.



D’autres examens sont prévus dans la semaine, comme les mathématiques, la physique, le cinéma… « l’ensemble des spécialités représentées. » précise Pierre Albertini. Et de poursuivre : « Jeudi, c’est la fin des épreuves écrites. Ensuite, il y aura le Grand oral. Les élèves seront interrogés sur deux questions qu’ils auront travaillées au préalable avec leur professeur. »



Les résultats ?

Les résultats du bac, qui reste le sésame indispensable pour poursuivre des études supérieures, seront publiés le 8 juillet prochain. Un grand nombre de lycéens connaît cependant déjà son orientation pour l'an prochain, car Parcoursup donne ses réponses aux futurs étudiants depuis le 30 mai dernier.

Depuis 2012, le taux de réussite au baccalauréat dépasse les 80%. L'an dernier, à l’échelle nationale, il était de 90,9%, en baisse de 0,2 point sur un an. En Corse, à l’issue de la session de rattrapage, le taux de réussite s’établissait à 94,3 %, soit 2598 candidats reçus.