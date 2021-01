BD : la première mouture 2021 de Bandes à Part

Mirages et folies augmentées (Ed. Glénat, 1 tome paru)(Scénario et dessin de Philippe Druillet)





« Trésors cachés. Créateur des mythiques aventures de Lone Sloane, Philippe Druillet est l'auteur d'une oeuvre dense et protéiforme. Si certains de ses récits ont marqué l'histoire de la bande dessinée de leur empreinte, il en est d'autres, oeuvres de jeunesse ou expérimentations artistiques, qui sont restés dans l'ombre. On y découvre notamment le Druillet scénariste, auteur dans ce recueil de deux récits illustrés par Picotto et Bihannic, mais aussi ses travaux avec d'autres illustres auteurs de bande dessinée comme Jacques Lob ou Alexis, ainsi qu'une collaboration exceptionnelle dessinée à quatre mains avec Gotlib !»







Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux fans de Philippe Druillet qu’à ceux qui le découvre, à travers différentes histoires courtes publiées à l’époque Metal Hurlant, Pilote, etc. Il met en lumière le travail moins connu de l’auteur en tant que dessinateur mais aussi de scénariste et de ses différentes collaborations.



Lulu et Nelson - Le Royaume des Lions (Ed. Métamorphose, 2 tomes parus) (Scénario de Charlotte Girard et Jean-Marie Omont et dessin d’Aurélie Neyret)





« A leur arrivée en Afrique du sud, Lulu et son père ont été malmenés. Ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Dans l'attente de sa libération et grâce à l'aide de ce nouvel ami, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, une femme militante. Lulu et Nelson sont désormais sur les traces des lions du bush, sans se douter du danger qui les guette...»



Charlotte Girard (La Balade de Yaya) et Jean-Marie Omont (Azil, La Balade de Yaya) reviennent avec la suite des aventures de Lulu et son ami Nelson. Sur fond d’apartheid en Afrique du Sud, on suit l’amitié grandissante entre les deux enfants à la recherche de lions. Comme dans le premier tome, il est question d’amitié, de différence et de racisme. Aurélie Neyret (Les carnets de Cerise) apporte une touche de douceur au récit avec un dessin doux et coloré.