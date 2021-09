BD Bastia : voici venu « Le temps des mitaines »..

Anne Montel, native de Nantes, est illustratrice de livres pour enfants, Loïc Clément, est lui scénariste de bandes dessinées. Ils se sont rencontrés lors d’un festival et depuis collaborent.

De leur union est né Arthur, un petit ours qui en quelque sorte revit les aventures des Chevaliers de la Table ronde en compagnie d’autres animaux. Une BD tout public, la lecture se faisant à plusieurs niveaux.





A Una Volta sont exposés les 2 premiers tomes et le troisième qui vient de sortir. Outre cette expo qu’ils font découvrir au public, Anne et Loïc animent aussi des ateliers pour les enfants. «On élabore ensemble, pour le meilleur ou pour le pire, des histories en 3 cases, de la conception de personnages jusqu’à la BD finale » explique Anne Montel.