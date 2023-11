Axe stratégique de Portivechju, la Voie romaine est en cours de rénovation

C'est une portion de voirie de 600 mètres qui est fréquemment utilisée par les Porto-Vecchiais. La Voie romaine permet de quitter le secteur du centre-ville pour arriver devant l'Animu, la médiathèque qui ouvre sur le quartier de Pifano. L'été, cet axe stratégique permet aussi d'éviter les embouteillages qui se forment autour du port, situé à quelques encablures.



"La Voie romaine est un point de desserte essentiel d'une zone en pleine mutation", souligne Jean-Christophe Angelini, le maire de Portivechju. Il fait référence au quartier de Pifano - U Stagnu où, dans le sillage de la médiathèque, une maison de quartier et une nouvelle école maternelle doivent voir le jour. Or la Voie romaine était particulièrement dégradée, la voirie comme ses abords peu amicaux pour les piétons. "La zone était dangereuse", estime Jean-Christophe Angelini.



Mobilités douces



Une fois les travaux effectués, l'axe passera à sens unique, dans le sens Funtana Vechja vers Pifano - U Stagnu car il prévoit un cheminement piéton et conçu pour les mobilités douces. Soixante places de parking seront également créées dans un secteur équidistant du port et de la ville. La future Voie romaine sera végétalisée et l'éclairage public rénové. Coût de l'opération : 370 000 euros.