Avis de décès - Furiani- Bastia

Mme Marie-Thé BERTOLUCCI née BONELLI ,

son épouse adorée et dévoué

Ses arrière-petits-enfants adorés Lisiu et Giorgia

Ses petits-enfants chéris

M.Thierry BERTOLUCCI et sa compagne Carole NASICA

M. Nicolas BERTOLUCCI et sa compagne Chloé COULON

M. Fred BERTOLUCCI, son fils et son épouse Marie-Thé née GIORDANI

Mme Marie -Christine BERTOLUCCI , sa fille

Mme Martine JOVER , sa belle fille

Ses sœurs et ses frères

Feu Mr Noël BERTOLUCCI et son épouse Félicie

Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petis-enfants

M. et Mme Pierre et Geo SAVIGNONI née BERTOLUCCI

Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petis-enfants

Feu Mr Francois BERTOLUCCI et son épouse Maguy

leur fils, leur belle fille et leur petite-fille

Mme Marie BERTOLUCCI

Ses enfants, ses petites-filles et son arrière-petite-fille

M. et Mme Michel et Angèle FUENTES née BERTOLUCCI

Leurs enfants et petits-enfants

Feu Mr Maurice BERTOLUCCI

Ses enfants et ses petits-enfants

M. et Mme Toussaint et Malou BERTOLUCCI

Leurs enfants et leur petit-fils

M. Pierre BONELLI et ses filles

M. et Mme Pierrot BONELLI , ses cousins

Mme Vve Marie-Thé CESARINI

Ses enfants et petits-enfants

M. Paul TOMI, son cousin

Les familles:

GIORDANI-VILLA-MORI-CASANOVA-ALBERTINI-CITTI-FLORI-BAZZALI-BIANCONI- GERMAIN-BENEDITTINI-LAZZERI-PANISI-MORELLI-DE MICHELIS-JOVER-PAWLICKI

Ses amis proches

M. et Mme Paul INNOCENZI

M. et Mme Alphonse TAMBURINI

M. Daniel QUERCI

M. Jo QUERCI

Et tous ses amis de la Citadelle

Parents, Alliés et Amis ont la douleur de vous faire part du décès de





Joseph BERTOLUCCI

dit « José »



survenu le 9 avril 2025 à FURIANI

à l’âge de 76 ans



Les condoléances seront reçues au funérarium du polygone à Bastia-Montesoro où il repose.



La levée de corps aura lieu le vendredi 11 avril 2025.à 13h15h, suivie de la crémation à 14 heures au crématorium l’ONDINA de Bastia

La famille tient à remercier ses infirmiers et son kinésithérapeute



Cet avis établi selon la volonté du défunt, tient lieu de faire part et de remerciements

Ni fleur, ni couronne, ni souvenir.

---

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18