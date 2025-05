Avis de décès - Canari - Bastia

Feu M. Daniel AGOSTINI son fils ;

Mme Evelyne AGOSTINI sa fille, son compagnon Jean-Claude MARTELLI ;

Ses petits-enfants :

Fabien AGOSTINI ;

Ludovic RAFFALLI ;

Ses arrière petites-filles Ava et Blanche ;

Ses neveux et nièces AGOSTINI et leurs enfants ;

Ont la douleur de faire part du décès de



Mme Angèle AGOSTINI

Née SACCARDI

Survenu le 12 Mai 2025.



La famille recevra les condoléances à partir d’aujourd’hui mercredi 14 mai au funérarium du Polygone de Bastia où le corps est déposé.

La levée du corps aura lieu demain jeudi 15 mai à 14 heures, la cérémonie religieuse sera célébrée à 15h30 en l’église Saint-François de Canari, suivie de l’inhumation au cimetière du village.

Un grand merci à Célia, Manu et Mélanie pour leurs bons soins et leur dévouement, au docteur Julien FERRARI, au kiné Olivier, à Johanna de l’AMAPA et au personnel hospitalier.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements



Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.