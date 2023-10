Avis de décès Bastia-Marana

M. Adrien CINQUINI et sa compagne Marine ZAMBONI son petit-fils ;

M. Christian TINTI et sa compagne Isabelle FELICELLI son fils ;

Mme Eva SCARTABELLI née TINTI, sa fille ; son époux Patrick SCARTABELLI et ses enfants Sylvain et Alexis ;

Feus M. et Mme Joseph LUCCHETTI, née Yvette TINTI, sa sœur, leurs enfants et petit-fils

M. et Mme Louis TINTI, son frère, leurs enfants et petits-enfants.

Feu M. Pierre CATALA et Mme Vve Suzanne CATALA, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

M. et Mme Jean-Marie CATALA leur fille et petits-enfants,

M.et Mme Jean-Claude FELICELLI leurs enfants et petits-enfants,

Mme Dolores SCARTABELLI et sa fille Sophie ;

Ses amis de la Marana, de Bastia boulistes et anciens du Rugby Bastiais, Parents, amis, et alliés

ont la douleur de vous faire pa du décès de



M. Don Pierre TINTI

À l'âge de 79 ans.

Survenu le 28 octobre 2023, à son domicile.





La cérémonie religieuse aura lie ce jeudi 2 novembre en l'église Saint Jean Baptiste à Bastia selon ses volontés. suivie de l'inhumation au cimetière de Bastia. Il reposera auprès de son épouse TINTI Michèle Née CATALA.





Les condoléances seront reçues, à partir d'aujourd'hui mardi 31 octobre à 14 heures à la chambre funéraire de Montesoro de Bastia.



La famille tient à remercier tous ceux qui l'ont aidé à combattre Ia maladie durant ces longues années. Une pensée émue et attristée pour le Dr Pierre BORY. Le Dr PIERI Xavier, son médecin-traitant. Les Drs HERY, SPARANO, MOURIES, NIVARD, ORABONA PERQUIS, BELGODERE, HOGU BASTERI.

Ses infirmiers, kinés, auxiliaires vie et taxi ; Bernard, Madeleine, Adria, Léo, Johanna, Naima, Mina, Sarah, Nathalie, Noël.

L'ensemble du personnel des services de l'hôpital de jour et S Rééducation du CH Bastia.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.