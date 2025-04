Avis de décès - Bastia- Lento - Olmi-Cappella

M Louis SIMONI, son fils

M. Pierre-Marie SIMONI, son petit fils

M. et Mme Angelina SIMONI-CUGURNO, sa petite fille et son époux Julien

M. Serge SIMONI

M. et Mme FRÉANI Louis, Sylvie, Olivia leur fille

M. Patrick COLOMBANI et sa compagne Marie Rose

M. et Mme Pascal FERRÉ

Feus M. et Mme Pierre SARTORI, leurs enfants et petits enfants

Feus M. et Mme Paul ANTONETTI leurs enfants et petits enfants

Feus M. et Mme Francis FRANCESCHI leurs enfants et petits enfants

M. et Mme José BERNARDI leurs enfants et petits enfants

Feu M. Claude SIMONI ses enfants et petits enfants

Les enfants et petits enfants de feu Antoine SIMONI

Les enfants et petits enfants de feu Ernest SIMONI

Les enfants et petits enfants de feue Angèle MORGANTI

Les enfants et petits enfants de feue Thérèse CHIARONI

Les enfants et petits enfants de feue Tusoline PASTINELLI

Les enfants et petits enfants de feue Annonciade MURATI

Les enfants et petits enfants de feus Gustave et Spiro MARINI

Les enfants et petits enfants de feus Carmel et Joseph VACCARRIZZI

Les enfants et petits enfants de feu François PIRELLO

Les enfants et petits enfants de feu Philippe SCOLARO

Les enfants et petits enfants de feue Berthe MONDOLONI

Les enfants et petits enfants de feu Innocent BRUNINI

Les enfants et petits enfants de feu Jean Baptiste BRUNINI

Les enfants et petits enfants de feu Louis BRUNINI

Les enfants et petits enfants de feue Marie CASTELLI

Feue Mme Nenette BRESCHI, enfants et petits enfants

M. et Mme Antoine QUILIGHINI, enfants et petits enfants

Ses amis du club St Pierre

Les familles, ANTONETTI , PIAZZA, MERLI, GANDOLFI, GERMAIN, BRUNINI, TORRE, MEARINI, MESCHINI, Dominique LORENZI, GUIDICELLI, STRA, POTENTINI, PINASCO MAINI, CASALE

Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de





M. Pierre Louis Jean SIMONI

« Pierrot »



Survenu à Bastia le 4 avril 2025 à l’age de 90 ans

Il a rejoint son épouse Line

La famille recevra les condoléances ce lundi 7 avril 2025 à partir de 10 heures en l’église de Furiani ou le corps sera déposé, la cérémonie religieuse sera célébrée en cette même église à 14h30 suivie de la crémation à 16 heures

Selon la volonté du défunt ni fleurs ni couronnes.



La famille remercie Mme Xavière SANTUCCI, sa dame de compagnie, Les Drs Dominique, Laurie et Pierre NICOLAI, ses kines DELON Cyril et JUAN Pauline

Le Dr LEQUEUX Judy et l’ensemble du personnel du SRR Gériatrie du CH de Bastia, l’association Cao Solidaire et plus particulièrement Elodie, Malou, Sabrina, Stéphanie, Sylvie , Xavière, son infirmier Jean Marc CORDOLIANI.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements

---

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18