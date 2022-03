Avenir de la Corse : en dépit de points de vue opposés, le Cesec veut peser dans les négociations avec l’État

Pour Denis Luciani, de l’Associu di i Parenti Corsi, c’est une « révolte salutaire » que connait la Corse. Et la responsabilité des évènements appartient à « ceux qui ont instauré le déni de démocratie », à savoir l’État. Une analyse que ne partage pas Jean-Pierre Battistini, représentant de la CGT. « L’État a ses fautes, mais lorsque je vois des bâtiments des impôts incendiés et le président de l’Exécutif et le maire de Bastia bras croisés, je me pose des questions sur la démocratie », soulève t-il. S’il s’affiche « contre l’indépendance », pour lui, c’est désormais au peuple de trancher. « Il faut demander aux Corses ce qu’ils veulent vraiment, on ne peut plus tergiverser », assure t-il.



Avant d’envisager un referendum, d’autres préfèrent jouer la carte de la négociation. Comme Jean Brignole, représentant du STC, même s’il regrette qu’il ait fallu « un drame » pour avancer. C’est dans la même veine que s’exprime Antoine Battestini. « J’étais un activiste de l’indépendance, jugé et condamné par la cour de sûreté de l’État. J’ai dû attendre 40 ans pour en entendre parler d’autonomie. Aujourd’hui, c’est une lueur d’espoir », confie t-il.