"Avec un Ipad et des bougies dans la cuisine" : messe inhabituelle et décalée de a Madonuccia

Une messe à huis-clos sur Facebook : Comment avez-vous vécu cette célébration particulière de A Madonuccia ?

C’était inimaginable il y a quelque jours encore ... je fais partie des Ajacciens qui n’ont jamais raté la procession et la messe de la Madonuccia à la Cathédrale, sauf une année du fait d’une hospitalisation.

Bien sûr, compte tenu du contexte, chacun a pu comprendre qu’il n’était pas envisageable de se réunir comme à l’accoutumée, mais il était important que la tradition et la ferveur particulière du 18 mars soient respectées.

Nous avons été nombreux à allumer nos bougies hier soir et aujourd’hui, malgré tout nous avons eu la chance de pouvoir suivre la messe en direct sur Facebook.

Avec ma fille nous nous sommes installées avec un I-pad dans la cuisine avec nos bougies. C’était vraiment inhabituel et décalé ! Mais au fond l’essentiel était la. Grâce aux réseaux sociaux, ensemble, avec de très nombreux corses, nous avons pu nous recueillir et prier.





Dans de telles circonstances qu’implore ton en particulier ?

Comme chaque année sur le plan personnel nous demandons à la sainte patronne de la ville d’apporter sa protection à ceux que nous aimons, à ceux qui nous entourent et à ceux qui ne sont plus là et qui nous manquent.



Que demande t-on à la Madonuccia qui a déjà fait des Miracles pour Ajaccio ?

Sur le plan collectif nous avons aussi imploré sa protection pour la ville, pour les ajacciens, pour les Corses, et pour tous ceux qui luttent contre le coronavirus partout dans le monde. Nous lui avons bien sûr demandé de repousser le fléau de cette épidémie. La Madonuccia est porteuse d’espérance.



J’ai, aussi, prié pour les malades pour qui cette crise complique beaucoup les choses, pour ceux que le coronavirus affecte, pour ceux qu’elle a emportés, et notamment le sénateur Nicolas Alfonsi qui avait beaucoup œuvré pour l’Association INSEME, et, bien sûr, pour tous les professionnels de santé et de sécurité qui sont en première ligne au service de la population face à l’épidémie.





Et que peut on s’engager à faire pour enrayer la crise sanitaire ?

Ce confinement qui débute lors de la fête de la Madonuccia nous ramène à l’essentiel. L’entraide, la solidarité en famille, et plus largement au sein de la société, sont les valeurs qui doivent nous guider.

Les simples citoyens que nous sommes doivent faciliter le travail des professionnels en respectant les gestes barrière et les consignes des autorités compétentes. Nous devons rester chez nous.

Ce n’est pas évident, notamment pour les enfants, mais pour la plupart d’entre nous nous avons la chance d’avoir du confort, des technologies qui permettent de maintenir des liens, et de ne me manquer de rien. Ce confinement est embêtant mais en temps normal de nombreux malades passent de longs mois coupés du monde pour lutter contre la maladie. Prenons exemple sur eux et sur leur courage.

Nous devons être responsables. Il n’a jamais été aussi simple de sauver des vies : #inCasa !