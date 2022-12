Avec la fin des ristournes, combien va-t-on payer le carburant à la pompe après le 1er janvier ?

les prix à la pompe augmenteront

. Mais à quelle hausse des prix faut-il s'attendre ?

Ce samedi 31 décembre sera la dernière journée pour profiter de la remise de 10 centimes par litre de carburant mise en place par le gouvernement à laquelle s’ajoutent 10 autres centimes de ristourne dans les réseaux Total et Vito. A partir du lendemain, le dimanche 1er janvier,mécaniquementAprès un mois de baisse, depuis la mi-novembre, les prix augmentent légèrement depuis une semaine selon les données publiées ce jeudi 29 décembre sur le siteComme au niveau national, le prix du litre de gazole varie sur l'ile en fonction des station-service et se stabilise entre 1,75 et 1,93 euro le litre. Le SP95-E10 quant à lui est entre à 1,68 et 1,84 euro le litre. "Le prix du baril de pétrole s’est consolidé dans la zone des 80 à 85 dollars (entre 75 et 80 euros)", explique Philippe Chalmin, spécialiste du marché des matières premières à la Dépêche. Selon l’économiste, le prix du carburant devrait donc graviter autour de 1,80 euro le litre dans les prochaines semaines. L 'écart entre le prix du SP95 et celui du diesel pourrait se creuser à partir du 5 février 2023 en effet à cette date, l’Union européenne cessera à cette date d’importer du diesel russe, ce qui risque d’augmenter le coût du gazole, avec des importations plus lointaines ou plus complexes.