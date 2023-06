Avec Zen, l'émission phénomène de Twitch, le Corse Maxime Biaggi remplit le Zénith de Paris

Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans certaines vidéos des "Kongoni" ou bien dans l'émission "Studiente" diffusée sur Via Stella il y a quelques années... aujourd'hui, Maxime Biaggi a 25 ans et quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il répond "créateur de contenu", un terme assez vaste qui désigne une personne créant, publiant et partageant du contenu en ligne.Si au premier abord on ne comprend pas vraiment en quoi cela consiste, son travail est pourtant bien concret. Depuis deux ans maintenant, le Bastiais produit "Zen", une émission tournée en studio mêlant invités connus, jeux et sketchs, le tout dans une ambiance bon enfant et décalée. L'humoriste Kev Adams, le chanteur Big Flo, les vidéastes Mcfly et Carlito ou encore l'influenceuse Léna Situations, se sont tous prêtés au jeu de "Zen" cette année et ont contribué au succès de ce late-show diffusé sur la plateforme de vidéos en live Twitch tous les 15 jours pendant deux heures.



En un an, de 20 000 visualisations à 3 millions



En 2021, Maxime Biaggi est journaliste pour un média spécialisé dans les jeux vidéo. Pendant son temps libre, il s'adonne à la création de vidéos humoristiques sur Youtube. Le jeune homme qui fréquente déjà la plateforme Twitch a l'idée de lancer une émission en live qui regrouperait des personnes durant deux heures. "Au départ je voulais recevoir des personnes et juste passer du bon temps qu'on puisse faire les cons", se remémore-t-il. En 2022, c'est chose faite, la première saison de "Zen" s'articule autour d'une vingtaine d'épisodes atteignant durant leur diffusion en live des pics de 3000 à 5000 personnes en simultané et jusqu'à 20 000 visualisations avec le replay. "Cette première année était décousue, c'était un peu un laboratoire où on tentait toutes les formules pour voir ce qui nous plaisait, ce qui marchait ou pas", explique Maxime Biaggi.



En septembre dernier, le créateur de contenus décide de poursuivre l'aventure avec une seconde saison, beaucoup plus calibrée et construite. Il est immédiatement soutenu par de nombreux annonceurs qui permettent de financer chaque épisode. "Maintenant on est en live tous les 15 jours et il y a vraiment un travail colossal en amont. À la visualisation ça ne se remarque peut-être pas, mais c'est un bordel organisé, il faut vraiment 15 jours pour préparer ces deux heures de live", assure le producteur. Et cet investissement paie. La saison 2 de "Zen" attire à chaque épisode 50 à 100 000 personnes en simultanée sur le live, 300 à 400 000 personnes au total et 2 à 3 millions de spectateurs grâce au replay. "On ne s'attendait pas à rencontrer un tel succès", confie Maxime Biaggi.