Avec François Ottavi-Menager, l'ostéopathie s'invite sur le GR20

« Je trouvais ça intéressant d'être directement en contact avec les personnes sur le lieu de leur pratique ». À Asco, à la troisième étape du GR20 dans le sens nord-sud, François Ottavi-Menager a eu l’idée d’installer un cabinet d’ostéopathie pour venir en aide aux randonneurs. Ce professionnel de santé qui travaille à l’année à Ponte-Leccia et Bastia a décidé d’ouvrir un cabinet éphémère de mai à octobre. « J’ai l’habitude de travailler avec des sportifs et des athlètes du trail qui parcourent le GR20, donc c’est un milieu que je connais bien. J’avais aussi certains randonneurs qui faisaient la route d’Asco jusqu’à mon cabinet à Ponte-Leccia, je me suis dit que cela serait intéressant de venir vers eux et d’avoir un cadre sympathique pour travailler », raconte l’ostéopathe.







Au plus près des sportifs







Après un appel à la mairie d’Asco, cette dernière lui a fait confiance et a accepté de lui louer un local. Depuis, il reçoit en consultations les randonneurs de passage, avec ou sans rendez-vous. « Les motifs de consultation sont assez variés, mais souvent ce sont des douleurs liées aux contraintes mécaniques, indique François Ottavi-Menager, Les gens se retrouvent en haute montagne sur des épreuves longues, et le corps manifeste des douleurs musculaires, articulaires, aux genoux ou aux chevilles, du dos également à cause du poids du sac et du changement de posture. Ces contraintes imposées par ces randonnées sont fortes et souvent, le corps réagit par des inflammations ». Comme dans les soins qu’il pratique au quotidien, il offre à ses patients toutes les clefs pour partir en étant soulagé. Toutefois, contrairement aux séances classiques, François Ottavi-Menager adapte ses méthodes à son public. « L’image qu’après une consultation, il ne faut rien faire pendant quelques jours n’a pas cours ici. Je suis en capacité de réaliser une séance, de faire un bon bilan et d’apporter un soulagement tout ne faisant en sorte que les randonneurs puissent reprendre le GR20 le lendemain sans aucune difficulté. J’intègre ça dans ma pratique de manière à répondre aux motifs de consultation et que les gens continuent sans problème le lendemain sur la grosse étape du GR entre Asco et Tighettu ».







Sur cette mission, François Ottavi-Menager a réussi à fédérer autour de lui cinq autres praticiens dans ce cabinet éphémère, ce qui lui permet de rester ouvert tous les jours. « Il y a des ostéopathes retraités qui reprennent la pratique parce qu’ils sont très intéressés par le projet, mais il y a aussi de jeunes diplômés qui m’ont rejoint sur cette aventure », observe-t-il. Cet esprit de groupe entre plusieurs générations qui s’est créé est une opportunité de s’améliorer pour le professionnel de santé, car selon lui « cela permet une transmission de l’expérience, car on échange, on travaille à plusieurs et qu’on s’observe entre nous, et au final c’est le savoir de la communauté ostéopathique qui grandit ».







Une dimension émotionnelle dans la consultation







Depuis son installation, son cabinet tourne avec près d’une dizaine de randonneurs par jour, de toute condition physique. Plus qu’une séance d’ostéopathie classique, les soins prodigués sur cette étape permettent d’effectuer un soin plus profond, car les corps et les esprits sont plus à même de se libérer. « Faire le GR20, ça décale les gens dans leurs habitudes, dans leur mode de fonctionnement et ça oblige le corps à changer sa manière de faire, ce qui fait ressortir beaucoup de choses sur le plan émotionnel, remarque l’ostéopathe. Quand les gens se retrouvent dans une situation exceptionnelle, entourés de paysages superbes, qu’ils sont fatigués physiquement et qu’ils doivent absolument continuer à avancer, ça fait ressorti des choses intéressantes émotionnellement, et qu’il faut réintégrer dans la pratique ostéopathique ». Les séances, au prix de 70€, sont au même tarif que celles pratiquées dans ses cabinets de Ponte-Leccia et de Bastia, mais pour autant, elles ont un goût particulier pour le praticien : « Je vois des personnes sur le GR20 qui ont des parcours de vie intéressants, qui sont parfois en rémission de longue maladie qui voit cette randonnée comme un défi physique et une étape de vie importante. Lorsqu’on réintroduit la genèse de ces escapades dans les consultations, elles prennent un autre sens ». Fort de cette première expérience, François Ottavi-Menager réfléchit à la reconduire la saison prochaine.