Avec 340 440 habitants, la Corse confirme sa forte croissance démographique

En revanche, plus on s’éloigne des villes, plus le dynamisme s’affaiblit. Ainsi, dans les « espaces sous faible influence d’un pôle » (voir carte ci-dessus), la croissance démographique est inférieure à la moyenne régionale (+ 0,7 %). Et dans les communes « hors influence des villes », où vit un quart de la population corse, le taux de croissance est plus bas encore (+ 0,5 %), particulièrement lorsque celles-ci sont très peu denses (+ 0,2 %).



Dans ces 121 communes les moins densément peuplées, le déficit de naissances est important : le solde naturel s’établit à - 0,6 % en moyenne annuelle contre - 0,1 % au niveau régional. En conséquence, ces communes se classent parmi les plus âgées de l’île, en plus d’être souvent les plus isolées. Elles regroupent aujourd’hui 5 % de la population, dont un tiers a plus de 65 ans et un sixième moins de 25 ans.