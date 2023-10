Avant Rodez, Régis Brouard (SC Bastia) : "Exigence, mentalité, volonté"

« L’objectif est de prendre des points tous les week-ends. Il est indispensable d’avancer » souligne l’entraîneur Régis Brouard. «De retrouver la victoire nous a apporté un peu de sérénité, de bonne humeur et cela nous a permis de bien travailler. Aujourd’hui il y a pour moi 3 vertus importantes que doit travailler le groupe : une exigence plus importante, une mentalité plus forte et plus de volonté. On a travaillé tout cela en séances vidéo et aussi lors des entraînements ». Et il faudra effectivement toutes ces qualités réunies pour espérer ne pas revenir bredouilles de Rodez.





«C’est une équipe totalement décomplexée, en pleine confiance, une équipe qui avance, avec un gros abattage, qui presse beaucoup. Nous, nous étions dans le doute, en perte de confiance, en perte de repères. Dans l’équipe, il y a beaucoup de jeunes, qui débutent, qui découvrent. Le manque de résultats entraîne chez eux un manque de confiance, sème le doute. On va rester sur les principes du match d’Annecy lors duquel on avait fait des choses intéressantes ».





Souhaitant renforcer sa défense, les dirigeants avaient mis à l’essai Kennedy Boateng, 26 ans, international togolais, ancien défenseur central de Santa Clara, club de première division portugaise. Le staff ne l’a finalement pas retenu. « Le joueur n’était pas prêt. Il lui aurait fallu encore un mois de travail », explique Régis Brouard, « Des discussions ont été entamées pour un prêt. Les discussions avancent », précise-t-il.





Depuis quelques jours les recruteurs bastiais se sont rapprochés de l’AS Monaco pour le prêt de Yllan Okou (20 ans). Un renfort qui serait très appréciable quand on connaît les carences de l’équipe en ce domaine. « On est déficients sur les coups de pied arrêtés défensifs, sur corner on manque de marquage. On est un peu déficient au niveau de la taille et cela sous-entend qu’il faut aux joueurs plus de volonté dans l’engagement », indique le coach.







S’il est bien un joueur à qui l’on ne pourra reprocher son manque d’engagement, c’est bien Tom Ducrocq. « Je suis dans un rôle de récupérateur et forcément cela demande de l’engagement. Si j’ai pris beaucoup de cartons par le passé, je fais désormais attention, tout en gardant de l’agressivité. C’est un travail sur moi-même. Cela passe aussi par plus de dialogue avec l’arbitre. On en a discuté entre nous, on ne doit plus prendre ces cartons rouges qui nous handicapent. Personnellement, je me contrôle plus. Chacun doit travailler là-dessus. C’est un travail individuel. »

Rodez ? « C’est une équipe en pleine confiance. Ils tentent des choses, ils déroulent leur football. Nous on doit se concentrer sur notre football ».