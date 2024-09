Automobile : 72 engagés au départ du 36e Rallye national de Corte centre-Corse

Le temps venteux et pluvieux de ce vendredi 13 septembre inquiète les organisateurs comme les équipages ainsi que les spectateurs de ce 36e Rallye de Corte centre-Corse. Fort heureusement, les conditions pour ce samedi s’améliorent dans le courant de la soirée et de la nuit pour laisser la place à un ciel se partageant entre éclaircies et passages nuageux.

En revanche, le froid sera toujours de la partie et les nombreux passionnés de sport automobile devront donc prendre leurs précautions et se munir d’une petite laine pour suivre! En effet, les températures maximales annoncées par les prévisionnistes de La Chaîne Météo devraient de l’ordre de 16° en début d'après-midi…





Le beau temps sec sera donc de nature à favoriser le spectacle sur les routes de l’intérieur avec en premier lieu le passage des 12 véhicules engagés sur le rallye historique et sur lequel le Cortenais Christophe Casanova, associé à Dominique Corvi, partira grand favori sur sa BMW M3. Face à lui deux autres, BMW M3 avec Marcelli-Salini et Stofati-Salini. À moins que les Porsche 911 de Fangeau et Battesti ne viennent jouer les trouble-fête.

La première spéciale aura lieu entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu à 13h51 suivie de la spéciale entre Piedigrisgiu et le Pont de Castirla à 14h44. Ces deux spéciales seront à courir à deux reprises à 17h05 et à 17h58.





Dans le rallye moderne, on s’attend à une belle bagarre pour la "gagne" entre 6 pilotes disposant de véhicules du groupe FRC2 et de la classe R5/Rallye 2, les plus grosses cylindrées de ce rallye.

Vainqueur l’an passé, Paul-André Mariani a bien envie de réaliser le doublé sur sa Polo. On se souvient qu'en 2023 la lutte avait été serrée pour la victoire entre Mariani, Jean-Charles Albertini et François-Xavier Moracchini. Si Mariani a gardé sa Polo, en revanche Moracchini et Albertini disputent l'épreuve sur une Citroën C3 et une Skoda Fabia. S’ils n’étaient que trois équipages engagés avec une FRC2, ils seront donc 6 cette année avec deux autres Polo et une Citroën DS3. Des voitures conduites respectivement par Arnaud Ribiere, Georges-Alexandre Moracchini et Lucas Valliccioni. Un nom bien connu dans le sport automobile insulaire puisqu’il n’est autre que le fils de Marc Valliccioni, vainqueur de cette épreuve en 1992.

Tous voudront inscrire leur nom au palmarès de ce rallye de Corte et le spectacle promet d’être grandiose et le public, attendu encore très nombreux, devrait se régaler ! Car du spectacle il y en aura aussi dans les groupes FRC4, FRC5 et FN avec les Dominique Nanucci (vainqueur d’ailleurs en 2013), Vincent Raynaud, Antoine Giovannoni, Olivier Luciani, Marco Papini, Christophe Coppolani, François-Louis Cesari ou encore Serge Cinqui.





Les véhicules engagés sur le rallye moderne seront lâchés à 14h31 pour la première spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu. Suivi de l’ES 2 à 15h24, de l’ES3 à 17h45 et de l’ES 4 à 18h38.







Vérifications administratives et techniques

À noter que les vérifications administratives et techniques débuteront à 7 heures ce samedi 14 septembre.

Voici les horaires de convocations:

Vérifications administratives: de 7h à 8h: N°200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 60, 59.

De 8h à 9 h: N° 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39.

De 9h à 10h: N° 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22.

De 10h à 11h: N°21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Vérifications techniques : de 7h15 à 8h15 N°200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 60, 59.

De 8h15 à 9h15 : N°58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39.

De 9h15 à 10h15 : N°38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22.

De 10h15 à 11h15 : 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.