Auto contre moto à La Marana : le pilote est décédé

Quelle terrible annonce !

Bastia vient de perdre encore l’un de ses enfants, un enfant de Lupinu.

Il était un travailleur et un commerçant de notre ville, il avait su impulser une nouvelle dynamique dans le quartier du Marché avec le café des intimes.

Serviable, joyeux et curieux, il était soucieux de l’avenir de sa ville, notre ville.

On échangeait souvent sur les projets de Bastia. Il avait une vision pour elle.

Notre génération est très triste.

C’est terrible de perdre la vie à 35 ans.

Aujourd’hui, je pense surtout à sa famille. On perd un copain, un ami, un parent.

On gardera de toi ; ton sourire, ta gentillesse et ta générosité.

Repose en paix Pierre-François Tolaini