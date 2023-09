Auto WRC - Rallye de l’Acropole : Loubet abandonne en Grèce

Une spéciale raccourcie remportée par Thierry Neuville (Hyundai) en 5’34’’4 devant Sébastien Ogier (Toyota) à 3’’4 et Ott Tänak (Ford) à 3’’9. Un ennui lourd de conséquences pour le pilote M Sport car cette journée se déroulait sans assistance. Résultat des courses, Loubet a abdiqué toute chance de podium dès hier matin. Le pilote de la Puma n’était pas non plus pointé dans la spéciale suivante Pissia (16,4 km) remporté par Kalle Rovanperä (Toyota) qui s’est imposé devant Thierry Neuville et Sébastien Ogier (Toyota). On apprenait que Pilouis Loubet ne prendra pas part demain matin à la deuxième journée. Le Porto-Vecchiais quitte donc le rallye de l'Acropole avant même de l'avoir commencé. Ce soir la dixième manche du championnat du Monde est menée par Thierry Neuville qui devance Sébastien Ogier et l'actuel leader du championnat du Monde Kalle Rovanperä