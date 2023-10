Auto WRC : Loubet crève et rétrograde à la 20e place

Kalle Rovanperä poursuivait sur le chemin du succès dans la spéciale la plus longue du jour Zvotoky (23,8 km). Le Finlandais l'emportait à nouveau (12’30’’8) Lappi était à 10’’1 et Evans à 14’’6. Quant au Porto-Vecchiais seulement 8e il concédait 30’’9.



Sumaveske Hostice (23,4 km) mettait un terme à cette première série de. trois ES.et permettait à Rovanperä d’engranger un nouveau scratch (13’13’’5). Evans et Neuville, concédaient, dans l'ordre, 6’’4 et 12’’.

Pilouis Loubet qui pointait à 34’’7 héritait en plus d’une pénalité d’une minute.



L’après-midi et la deuxième boucle étaient lancées dans Vlachovo Brezi. Une spéciale finalement annulée pour des raisons de sécurité.

Le rallye repartait dans Zvotoky où la Toyota de Rovanperä en 12’55’’5 se situait tout en haut de la feuille de résultats Pilouis Loubet concédait, de nouveau, 30’’7.



Sumaveske Hostice scellait la journée. Le Belge Thierry Neuville l'emportait avec un chrono en 13'46''5. Quant à Pilouis Loubet, la fin d'étape allait être difficile, victime d'une touchette et surtout d'une crevaison il perdait plus de cinq minutes.

Au terme de cette étape, le Rallye d’Europe Centrale possède un solide leader avec Rovanperä devant Neuville à 36''4 et Evans à 47''2.

Loubet après cette crevaison héritait de la 20e place à 8'17.



Samedi, le Rallye d'Europe Centrale vivra en Autriche son avant-dernière journée avec une boucle de trois spéciales à effectuer à deux reprises.