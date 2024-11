Attirer les visiteurs italiens hors saison : la Corse mise sur le tourisme d’automne

Du 18 au 22 octobre 2024, l’opération « Ci Vediamo in Corsica ! » a réuni, pour la seconde fois, une délégation de tour-opérateurs italiens et de professionnels du tourisme corse pour promouvoir la Corse comme destination automnale. Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse en partenariat avec l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) et Atout France Italie, cette initiative vise à diversifier le tourisme insulaire au-delà de la haute saison. « Nous avons une volonté affirmée de faire découvrir la Corse en dehors des mois d’été. La diversité de nos paysages et notre offre culturelle se prêtent parfaitement à un tourisme d’arrière-saison », explique Karina Goffi, présidente de la Commission Tourisme de la CCI Corse. Selon elle, l'initiative mise avant tout sur les liens directs : « Permettre aux professionnels corses et italiens de se rencontrer et d’échanger en personne est essentiel pour construire des partenariats durables. »



La Corse en automne : un potentiel encore à exploiter

Le cœur de l’événement s’est tenu le 19 octobre, avec une série de "speed meetings" au Palais des Congrès d’Ajaccio, réunissant près de 40 acteurs du tourisme corse et 10 tour-opérateurs italiens. « Ces rencontres sont cruciales. L’objectif est de permettre aux opérateurs italiens de découvrir la Corse sous un autre angle et de les convaincre de proposer l’île comme destination hors saison estivale. » explique la présidente de l’ATC, Angèle Bastiani.

Ce format de courtes rencontres a permis de multiplier les contacts en un temps réduit. Il s’agit d’une formule qui « permet de valoriser nos offres automnales et de rendre la Corse accessible à des visiteurs en quête d’authenticité et de calme ». détaille ma présidente.



Pour illustrer les attraits de l'île en basse saison, les participants ont été invités à explorer plusieurs régions. Du Valinco à Bastia, en passant par Ajaccio, chaque étape visait à présenter un visage différent de la Corse. « L’idée est de leur faire découvrir le charme de l’île loin de la foule estivale, tout en leur offrant un aperçu de la diversité de nos activités », ajoute Angèle Bastiani. Les professionnels ont ainsi pu participer à une randonnée vers la tour génoise de Campomoro, une sortie en mer dans le golfe de Valinco, ainsi qu'à des dégustations de produits locaux. « Cette immersion a révélé la richesse et la diversité de l'offre touristique corse, même en dehors de la saison estivale. » souligne Karina Gofffi.