Athlétisme : Matéo Guillard (CA Bastia) rejoint le club d'Aix Athlé Provence

En faculté, depuis 2019, à Aix-en-Provence, le Cabiste avait besoin de rejoindre une structure d’entrainement, Aucun Pôle fédéral n’existant sur la Cité Universitaire, il semblait logique qu’il mute dans ce club, d’autant plus qu’il intégre le groupe d’entraînement de Franck Chevalier, ancien DTN et international sur les haies hautes.

Pour la petite histoire, le sprinteur-hurdleur bastiais a battu plus de 40 records de Corse et en détient, encore, 25 à ce jour.

Matéo Guillard débute à l’âge de 6 ans au sein de l’école d’athlétisme du CAB.

Dès ses premières années, il se fait remarquer sur les épreuves combinées et les haies avec les records régionaux de triathlons, tetrathlons et sur les haies benjamins.

En minime, une orientation sur les haies lui permet de réaliser 11’’12 sur le 80 haies qui demeure encore, la meilleure performance française de tous les temps.





En 2017, dès sa première année en cadet, il atomise le chrono sur 200 mètres avec 21’’40 qui constitue les records de Corse cadet et junior.

Cette performance constitue en cadet première année :

La meilleure performance française de l’année

La deuxième performance française de tous les temps

La meilleure performance Européenne de l’année

La 6ie performance Mondiale





En 2018, pendant la saison hivernale, il s’aligne aussi bien sur le plat que sur les haies et cela lui permet de réaliser des performances de niveau international, notamment sur le 60 mètres avec 6''92 qui constitue.

Le record de Corse Cadet

La deuxième performance Française

La 15e performance Européenne

La 20e performance Mondiale



De la même manière sur le 200 mètres ses 22’’02 , outre le fait d'être le nouveau record régional cadet et junior, le situent à la :

La deuxième performance française

La 16ie performance européenne

La 29ie performance mondiale



Enfin sur le 60m haies son temps de 7’’95 le place, également, dans le top cinq national (4e) et dans le top 20 continental (17e)

·



Sa médaille d’argent au championnat de France Indoor sur le 60 mètres lui permet d’être sélectionné en équipe de France Scolaire pour les Gymnasiades de la Jeunesse à Marrakech où il réalise la troisième performance des demi-finales (10’’82), mais il se blesse lors de celle-ci et ne peut participer à la finale. Cette blessure va plomber la saison 2019, avant son retour à la compétition cette année.





Sur le 60 haies en salle son 7’’93 constitue la cinquième performance française de la saison.

Dans cette année 2020 particulière sans confrontation et avec des difficultés de planification Matéo réussi tout de même à réaliser 13’’81 sur le 110 haies, performance non homologuée en raison d'un vent trop favorable. Dans le même temps, il bat le record de Corse toutes catégories du 100 mètres avec 10''68 sur son unique course de l’année.





Même si son départ du CAB engendre une légitime tristesse, il est fort à parier que Matéo Guillard saura mettre à profit son expérience aixoise pour continuer à aller de l'avant.