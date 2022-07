Athlétisme : Beau succès pour la 4ème édition du Challenge Louis Doazan à Bastia

Un challenge relevé par la plupart des clubs corses

Si tous les athlètes de l’AJB étaient présents, du piou-piou au vétéran, cette année d’autres clubs insulaires y ont participé : CA Ajaccio, CA Bastia, GFC Ajaccio. Il s’agit dans ce challenge de se lancer un défi, celui de couvrir 1000 m en dessous d’un certains temps. Ainsi plusieurs challenges étaient à relever : - 4’30, - 4’, - 3’30, - 3’ et – 2’45 !

« La soirée a été de toute beauté, d’une part en raison de l’ambiance autour et après les épreuves mais aussi en raison des performances réalisées par les jeunes » déclare le sourire aux lèvres Pierre Bartoli. « Une compétition de haut-niveau avec en point d’orgue le nouveau record de Corse cadet établi par Kamel El Azouzi, cadet 1ère année, en 2' 30" 39, sans compter tous les records personnels battus ce soir-là. La course dite des AS, celle des – 2’45 a livré un message de haute valeur, digne de l’hommage qu’on se doit de rendre au Père Doazan ».

Cette course des AS valait le déplacement avec 3 athlètes couvrant les 1000 m en moins de 2' 38" 36 au terme d’une belle empoignade comme on peut en savourer en athlétisme entre Kamel El Azouzi (2'30"39, nouveau record de Corse, AJB) et Romain Toth (2'32"88, nouveau record junior, AJB), alors que derrière eux, la lutte était aussi serrée entre Axel Mondain (2'36"01, GFCA), Hubert Ardisson (2'38"88, AJB), Léo Lupini (2'49"09, AJB), Baptiste Blasini (2'49"96, AJB), Carlu Santoni (2'50" 18, minime CAB), Jordan Van Welden (2' 51" 28, Vétéran GFCA), Redouan Laoulichki (2'56"06, CAB Espoir).

Une soirée record à tous points de vue d’ailleurs, dans tous les registres : sportifs, convivialités, ambiance, participation. Sportifs et spectateurs ont aussi pu apprécier la très belle exposition de peinture et de dessins la poussine Cassandra. « Cela démontre que le sport, les arts et la culture vont de pair et c’est un bel exemple qu’on souhaite voir renouveler et amplifier l’an prochain » conclut P.Bartoli qui nous donne d’ores et déjà rendez-vous en septembre pour les 50 ans de l’AJB ! Mais d’ici là on suivra de près les perfs de nos athlètes corses aux championnats de France jeunes des 15, 16 et 17 juillet à Mulhouse.