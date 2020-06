Atelier Emmalab': Bastelles au brocciu et herbes sauvages avec le chef Cléo

Au programme de la journée, découverte et cueillette de plantes sauvages présentes sur site pour les six participants, avant de rejoindre la cuisine en plein air pour préparer auprès du chef Cléo, un succulent menu composé de

Bastelles aux herbes marinés, blettes et brocciu, salade fleurs et plantes sauvages, flan au lait de chèvre et zeste de citron cuit au feu de bois.

Le tout agrémenté par des produits nustrali du coin, comme le brocciu AOP et lait de chèvre pour les desserts d'Olmi Cappella "U Filanciu", l'huile d'olive AOP de Rose Hubert, les légumes bio de la Casa Musicale, Pigna et la cuvée Signurine rouge Domaine Maestracci.

Emmalab c’est quoi ?

Créé il y a neuf ans, l’association est née en Balagne. Elle a pour objectif principal d’être un agitateur culturel du territoire. Elle est également un accompagnateur de projet de créations artistiques dans le domaine du spectacle vivant et de l'audiovisuel.

" En sommeil durant trois ans, au mois de septembre dernier, nous avons décidé de nous positionnés en complément par rapport à une offre existence pour répondre à des désirs ou demandes que l'ont pouvait nous faire. C'est ce qui s'est notamment passé avec ces stages pour adultes. Théâtre, les arts du cirque, le chant, la cuisine. Hors des arts traditionnels qui manquaient Balagne" explique Elsa.

Un dimanche par mois l'association propose de découvrir une discipline et un intervenant.

" Dans la liste de ces stages pour adultes, qui permettent également de faire connaître des intervenants de qualité, nous avons eu l’idée de proposer cet atelier culinaire, pour transmettre nos recettes traditionnelles Corses mais aussi pour mettre en lumière des producteurs locaux et de découvrir les plantes sauvages qui nous entourent". Mais Emmalab' c'est aussi une seconde casquette. "Nous sommes devenu l'unique point information pour l'Ofaj (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) sur la Corse. "

Le prochain stage pour adulte proposera de la danse voltige le dimanche 26 juillet. Pour plus de renseignements et inscriptions: contact@emmalab.fr 06 46 14 52 46

Ce dimanche 14 juin, les ateliers Emmalab' ont enfin pu reprendre pour le plus grand plaisir de tous les participants et de leurs papilles gustatives.