Associ in Festa : La Fête du Sport et des Associations revient à Ajaccio

Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2019/2020, pratiquer une discipline sportive, apprendre à jouer d'un instrument, découvrir des activités artistiques, participer à des animations en langue corse ou vous renseigner sur l'engagement volontaire ?







Les associations et clubs ajacciens vous donnent rendez-vous sur la Place de Gaulle le samedi 9 septembre prochain de 10h00 à 18h30.



"Associ in Festa" est l'un des temps forts de la rentrée avec près de 90 associations et clubs inscrits à cette manifestation.



Une bonne occasion également, au contact de ces nombreux acteurs associatifs, de vous lancer dans le bénévolat !



Sans nul doute une journée riche en échanges et en découvertes qui sera ponctuée de nombreuses animations et démonstrations tout au long de ce samedi.