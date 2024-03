Assemblée de Corse : après l'avancée sur l'autonomie, retour sur terre avec le budget primitif

« Je vais rejoindre Josepha, a acquiescé Louis Pozzo Di Borgo. Il y a des choses qui nous sont dues. Je ne vais pas faire appel à l’autonomie qui rend tout le monde heureux, je vais faire appel à un processus qui est en cours. Et il me semble qu’il faut d’ores et déjà organiser des travaux au sein de cette assemblée, dans le cadre de ce processus, mais pas que. C’est un processus à temps long. Nous devons aussi raisonner sur le temps court qui va nous permettre de travailler dans la concorde et l’intérêt collectif des Corses, et ce afin de présenter à l’État un futur pacte fiscal et financier. »



En dépit des reproches adressés à l’État et à l’inflation, et tout en revendiquant son choix de ne pas augmenter les taux d’imposition, l’exécutif entend maintenir un niveau d’investissements important (bien qu’en baisse de 35 millions par rapport à 2023). Ainsi cette année, les crédits qui seront affectés à l’investissement s’élèveront à 331 millions d’euros. Des dépenses d’investissement « en trompe-l’oeil », a fustigé Jean-Christophe Angelini. Le leader du groupe Avanzemu a épluché toutes les délibérations prises dans l’assemblée sous la mandature de Gilles Simeoni. Et il en résulte, selon lui, que « 3 % » desdites délibérations font état d’un investissement compris entre un et dix millions d’euros, et « 0,6 % » d’un investissement supérieur à 10 millions d’euros. « Ce sont des faits objectifs, qui découlent de vos choix politiques », a attaqué le maire de Porto-Vecchio. Valérie Bozzi (Un Soffiu Novu) l’avait précédé quelques minutes plus tôt sur ce terrain-là : « Depuis que vous êtes aux responsabilités, on a des études, mais on a peu de constructions et de premières pierres. Vous avez beau tenté de nous faire croire que l’investissement est bien présent, il manque les projets structurants. Les collèges, les lycées, on les attend encore. »



La politique du rail



« C’est vrai, on n’a pas sorti de collège ou de lycée, a convenu le président de l’exécutif, Gilles Simeoni. Mais on a systématiquement augmenté les budgets des établissements. » Se sentant obligée de défendre son bilan, la majorité a mis en avant son travail dans le rural, avec le déploiement généralisé de la fibre. Pour cette année, la volonté première de l’exécutif est d’aider les communes et communautés de communes à sortir leurs projets, grâce à l’octroi de subventions d’un montant total de 30,3 millions d’euros. Il y aura notamment 22 M€ pour l’apprentissage, 8 M€ pour l’enseignement supérieur, 41 M€ pour l’action économique et 11M€ pour l’environnement. Mais c’est le poste transports qui sera le plus conséquent : « Nous allons investir 107 millions d’euros dans les infrastructures routières, entrées de ville, la pénétrante Caldaniccia-Bodiccione dans le grand Ajaccio", a détaillé Alex Vinciguerra, qui note « l’effort manifeste et massif sur les ports et aéroports, et surtout les chemins de fer et l’intermodalité avec 23 millions d’euros d’investissement ». La CDC entreprend notamment d’achever la Commande Centralisée de la Voie Unique (CCVU) et le transfert du dépôt ferroviaire de Bastia à Casamozza. Elle entend poursuivre sa politique de modernisation et de mise en accessibilité des gares et haltes (notamment dans le périurbain bastiais et ajaccien) et de réhabilitation des ponts (Ascu, Muzzeli, Albanu, Casamozza et Prunelli).