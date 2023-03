Assemblée de Corse : Un débat budgétaire sur fond de crise et sous les foudres de l’opposition

Des marqueurs nationalistes

Son colistier, Hyacinthe Vanni, riposte vertement aux critiques nationalistes : « Pas de marqueurs nationalistes, On ne fait rien ! Soit on ne vit pas au même endroit, soit on ne voit pas les choses de la même façon ! Pour notre part, la feuille de route, qui nous a été donnée, est claire. C’est l’année de la réalisation, et on se donne les moyens de réaliser ». Et de citer des exemples : « Il a fallu se donner les outils : le Comité de massif. Un certain nombre de projets ne pourrait pas se réaliser sans son apport financier. C’est un marqueur nationaliste ! Les gens, qui vivent dans les villages, ne sont pas tous nationalistes, mais ils ont le droit aux mêmes choses que nous qui sommes Nationalistes ! Sauver le rural, on ne l’a pas encore sauvé, mais on s’y emploie, on y met tous les moyens et toute notre énergie. Nous avons fait le choix politique d’investir des sommes considérables, que ce soit à Galeria, à La Porta … dans des endroits où sur le continent, on n’investit rien. Nous sommes les seuls à investir autant dans le rural. Nous le faisons sans opposer l’urbain. C’est un marqueur politique ! Nous avons fait le choix politique de sécuriser les gens avec les SIS qui attendent des structures depuis 20 ans. Ces structures sont faites ! Les territoires, on ne les abandonnera pas ! Tout n’est pas parfait, il reste beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi du retard à rattraper. Ce budget nous donne les moyens de nos ambitions politiques. Oui, les choses changent ! Il suffit d’être sur le terrain pour le voir ! ».



Des choix politiques

Le président de l’Exécutif va, lui aussi, remettre les pendules à l’heure, fustigeant « des positionnements politiques » et « des choses infondées ». Le ton est à l’aune : « On a des marges de manœuvre limitées. On est sous une pression exogène. Je ne suis pas un magicien ! Il y a des dépenses obligatoires. On me dit que le budget n’est pas assez nationaliste ! Que voulez-vous que je fasse ? Que je supprime le RSA ? Chaque année, on fait le choix de consacrer 90 millions € aux personnes âgées. Cette année, on fait un schéma d’autonomie, c’est 50 millions € de plus, moderniser les EHPAD, c’est 15 millions € de plus. Vous voulez que je les laisse tomber ! Ce n’est pas seulement un budget nationaliste, c’est un budget qui vise à construire un pays et qui correspond à la société. Quand on met 70 millions € sur les routes, est-ce qu’on transforme le pays ? La langue corse, la priorité à l’éducation, c’est un choix politique. Vous ne pouvez pas dire que les autres régions de France aident, comme nous, l’université, nous sommes les seuls à avoir une convention tripartite ». Et d’accuser ses anciens alliés : « Il y a eu des choix nationalistes à faire, mais vous ne les avez pas partagés. Vous n’avez pas voté le budget qui refusait d’inscrire l’amende de la Corsica Ferries, c’était la matérialisation la plus forte de l’injustice que l’on nous faisait, mais nous étions bien seuls. Je suis un nationaliste corse, mais le budget, que je propose, est pour la Corse. Nous avons fait au mieux avec des choix politiques qui sont en cohérence avec notre vision de la société ». L’opposition ayant globalement voté contre, le budget a été adopté avec les seules voix de la majorité.



N.M.