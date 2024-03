Autonomie de la Corse : le projet d'écriture constitutionnelle adopté, avec une réserve

Romain Colonna (Fa populu Inseme) : "Ici, personne n’a à se justifier d’être bon corse, ou mauvais corse. Nous ne donnons de leçon à personne. Ce qui est interrogé là, ce n’est pas uniquement notre volonté d’aller vers un pouvoir législatif ou pas, c’est notre capacité à marcher les uns vers les autres. Ce texte peut être insatisfaisant pour certains, mais il se situe à un niveau d’accord qui n’a jamais été aussi haut avec l’État."



Paul-Félix Benedetti (Core in Fronte) : "En Corse, ce qui a animé tout ce cheminement politique, c'est un esprit de concorde que je n'ai pas trouvé chez les autres tenants de la discussion : les Parisiens. Nous, indépendantistes, avons gardé la conviction que la concession politique que nous faisions d'accepter une autonomie sur une étape transitoire de quelques années était déjà un effort politique fort. On a pris acte qu’aujourd’hui les mots "peuple corse" ne peuvent pas être réécrits dans des conditions d’écriture constitutionnelle. Ils sont psychorigides là-dessus... Aujourd’hui en Europe, il y a plus de 300 000 habitants qui vivent sous un statut d’autonomie et toutes ces régions insulaires ont des déclinaisons qui leur permettent de faire localement des lois. C’est le principe même de l’autonomie. La solution que l'on propose aujourd’hui est la plus raisonnable, la plus forte. C’est la volonté d’une population d’essayer de passer un cap, d’avoir cette solution politique et de se comporter dignement. "



Angèle Chiappini (Un Soffiu Novu) : "Je suis favorable à l’autonomie, mais dans des domaines bien définis comme l’urbanisme, le logement ou l’organisation territoriale. Mais la santé et l’éducation sont des gouffres financiers que nous ne pourrons pas assumer, surtout dans la situation actuelle de notre collectivité. Je voterai pour les fondements constitutionnels et la consultation populaire. Mais je vais m’abstenir concernant le pouvoir normatif. Pas pour éluder la question, mais pour signifier que je ne peux ni donner un blanc-seing à tout, ni venir entraver un processus que je soutiens d’ailleurs dans sa globalité."



Jean-Louis Seatelli (Un Soffiu Novu) : "Sur le législatif, vous ne m’avez pas démontré que les Corses vivront mieux demain parce qu’il y aura un pouvoir législatif. J’ai le sentiment que la Corse, au lieu d’évoluer, va régresser, et que nous allons devenir une colonie. Alors que la Corse fait partie intégrante d’un territoire et que nous avons les mêmes droits, les mêmes avantages et quelques inconvénients dus à l’insularité. Ce n’est pas le pouvoir législatif qui va balayer d’un revers de main tous les problèmes que nous rencontrons."



Josepha Giacometti Piredda (Corsica Libera) : "L’autonomie ne peut pas être une étape acceptable, car cette autonomie n’est ni de plein droit, ni de plein exercice puisqu’elle est soumise à l’évaluation du parlement. Dans un contexte de dilution de notre peuple, à l’heure où notre existence en tant que peuple est menacée, nous avons engagé une course contre la montre. Avec cet accord, nous risquons de perdre beaucoup de temps. Les explications de Gérald Darmanin sont limpides : il déclare que l’écriture constitutionnelle telle que rédigée ne permet pas la mise en œuvre d’un statut de résident, de co-officialité de la langue et qu’il n’y a pas de peuple. Non, une communauté n’est pas un peuple. Un peuple, ça a des droits. Et ça peut se déterminer librement et, à terme, décider de son avenir. Je pense qu’il aurait été bon de mettre en œuvre un véritable rapport de forces avant de passer devant les fourches caudines de l'Assemblée nationale et du Sénat. Or, nous sommes aujourd’hui pieds et poings liés face à leur volonté politique. "



Jean-Félix Acquaviva (député Fa Populu Inseme) : "Nous ne sommes pas des méchants communautaristes qui voulons détricoter la France, comme certains veulent le faire penser. C’est un propos de citadelle assiégée, de gens touchés dans leur orgueil idéologique et culturel. Il faut le prendre en compte, mais c’est aussi le signe que le vent de l’histoire souffle dans notre sens."



Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif, a clos le débat : "On a vécu un moment démocratique puissant et fort. Le vote auquel l’assemblée de Corse est maintenant invitée est un vote qui permet l’avenir. Et permettre l’avenir, ça n’est jamais générateur d’angoisse. Se faire la promesse d’une capacité d’écoute réciproque, c’est envoyer à travers ce vote un formidable message d’espoir qui ne tait rien de nos désaccords, ne mésestime pas ce qui reste à venir, mais permet d'aborder la suite avec optimisme."



Le vote



Chacun leur tour, les conseillers territoriaux ont ensuite voté à quatre reprises. Sur les fondements constitutionnels de ce texte, il y a eu 62 voix pour et 1 contre. Sur les alinéas consacrés au pouvoir normatif et législatif : 49 voix pour, 1 abstention et 13 contre. Sur le décision de conclure ce processus par une consultation référendaire auprès des Corses : 62 voix pour, 1 contre. Au final, la délibération relative au projet d'écriture constitutionnelle, visant à inscrire la Corse dans la Constitution a recueilli 62 voix pour et 1 contre.



Josepha Giacometti-Piredda a voté contre à chaque fois. Sur le deuxième vote, c'est la majorité du groupe Un Soffiu Novu qui a tenu à s'opposer à l'inscription d'un pouvoir législatif pour la Corse.