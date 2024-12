Assassinat de Marc Lafay à Ajaccio : quatre hommes mis en examen

Quatre hommes ont été mis en examen cette fin de semaine à Marseille dans l'enquête sur l'assassinat de Marc Lafay, tué par balles début mars à Ajaccio, a appris l'AFP ce samedi 7 décembre auprès du parquet de Marseille. Trois d'entre eux, déjà détenus dans d'autres affaires, ont été mis en examen pour assassinat et association de malfaiteurs, a indiqué à l'AFP le procureur de la république de Marseille, Nicolas Bessone. Un quatrième homme a été mis en examen pour association de malfaiteurs et laissé libre sous contrôle judiciaire.



Récemment sorti de prison et jugé en mars 2022 pour une affaire de stupéfiants, Marc Lafay, 36 ans, avait été tué par balles le 8 mars au petit matin sur un parking situé à proximité d'une boulangerie et d'une école d'Ajaccio. La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, compétente en matière de criminalité organisée, avait été chargée de l'enquête. Une semaine après l'assassinat, un premier homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour "assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs".