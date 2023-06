Assassinat d’Yvan Colonna : La Commission parlementaire dénonce les « graves défaillances » et erreurs de l’Etat

« Quelles que soient les conclusions de l’enquête judiciaire en cours, la gestion administrative et politique d’Yvan Colonna a conduit, d’un point de vue moral et déontologique, à sa mort ». Ces mots du député de la 2ème circonscription de Haute-Corse, Jean Félix Acquaviva, en introduction du rapport très attendu de la Commission parlementaire chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont conduit à l’assassinat d’Yvan Colonna, le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles, résument à eux le sentiment général. La langue de bois maniée avec constance par les autorités administratives et politiques, lors des 37 auditions parfois très tendues qui se sont succédées depuis le 11 janvier, n’a pu au final empêcher la vérité d’affleurer sous les zones d’ombres, même si beaucoup de questions restent sans réponse. Le rapport mis en ligne ce 30 mai « identifie les responsabilités, les inactions et les erreurs qui ont été commises par les différentes autorités concernées dans la gestion des parcours carcéraux respectifs d’Yvan Colonna et de son agresseur, Franck Elong Abé », indique son rapporteur, Laurent Marcangeli, député de la 1ère circonscription de Corse du Sud. « S’agissant du premier, le rapport souligne la sévérité qui a prévalu en la matière avec, notamment, le maintien tout au long de sa détention du statut de détenu particulièrement signalé (DPS) qui a empêché tout rapprochement familial d’Yvan Colonna sur son île d’origine. S’agissant du second, le rapport met en lumière les défaillances qui ont été constatées dans la gestion de ce détenu au profil certes complexe, mais dont la mauvaise appréciation de la dangerosité explique certainement pour partie la survenue du drame du 2 mars 2022 ».



Une vengeance d’Etat

Dans une mise en miroir des deux trajectoires des deux détenus sous statut de DPS, le rapport dénonce « une différence de traitement incontestable » qui suscite « une incompréhension légitime ». Yvan Colonna, nationaliste corse, subit une gestion carcérale spéciale « excessivement rigoureuse, de nature politique, inversement proportionnelle à son comportement en détention jugé très correct et fortement conditionnée aux faits pour lesquels il était incarcéré », à savoir le meurtre du Préfet Claude Erignac, le 6 février 1998 à Aiacciu pour lequel il a été condamné à la perpétuité. « Le statut de DPS lui sera appliqué pendant l’intégralité de son incarcération en dépit de sa dangerosité inexistante » avec des justifications qui « se résument à un concours d’ouverture de parapluies ». Une détention « sans indulgence » dont le caractère « presque exemplaire, sans incident notable », n’a jamais été pris en considération. Et une procédure judiciaire qui, « à l’évidence, n’a pas permis de jouer son rôle d’apaisement ». Le rapport rappelle qu’Yvan Colonna « connaîtra neuf transfèrements successifs sans justification apparente et pour des motifs qui ont pu témoigner d’une forme d’obsession relativement inexplicable à son endroit ». Dans son introduction en tant que président de la Commission, le député Acquaviva parle même « d’une doctrine, une automaticité, une mécanique stéréotypée » et « l’ombre d’une vengeance d’État qui ne disait pas son nom. C’est aujourd’hui une réalité difficilement contestable ».



Une mansuétude inexpliquée

A l’inverse, estime le rapport, la gestion carcérale « erratique, voire permissive » de l’agresseur « laisse pantois tellement la succession d’actes, de décisions, mais aussi d’omissions durant celle-ci, est vaste ». Le rapport dévoile que cette gestion constitue un cas exceptionnel parmi l’ensemble des terroristes islamistes incarcérés en France. « Cette seule affirmation pourrait suffire à résumer la situation inadmissible vécue. Elle pourrait suffire à fonder la grande interrogation qui taraude nombre de personnes, de démocrates en Corse et ailleurs ». Ce terroriste islamiste, classé « en haut du spectre » par les services de renseignement, c’est-à-dire considéré comme « extrêmement dangereux, violent et instable », a pourtant bénéficié « d’une mansuétude à ce stade encore inexpliquée, tant du point de vue de sa non-affectation en Quartier d’Evaluation de la Radicalité (QER), malgré les nombreuses demandes émises par les Commissions Pluridisciplinaires Uniques (CPU), que du point de vue de la relativisation des incidents survenus à Arles, de son statut en détention ordinaire et en emploi au service général ». Le rapport tacle une procédure défaillante « dans la mesure où les troubles psychiatriques non stabilisés justifiant sa non-orientation auraient dû entraîner son hospitalisation et non son transfert à la maison centrale d’Arles ». Franck Elong Abé est le seul détenu dans ce cas qui n’a pas été orienté. Le rapport cible une « faillite manifeste de l’administration pénitentiaire. La cheffe d’établissement n’a pas procédé à une évaluation sérieuse de la dangerosité de Franck Elong Abé ». Il juge l’explication donnée par l’administration pénitentiaire « très insuffisante et qui n’est pas à la hauteur de la soif de compréhension et de vérité qui s’est légitimement exprimée après le décès d’Yvan Colonna ». Une décision au « caractère incompréhensible » et « à ce point choquante qu’elle a suscité l’émergence de certaines théories qui se sont néanmoins révélées infondées ».