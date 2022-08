Asco : 50 personnes mises en sécurité après une crue

V.L. le Samedi 6 Août 2022 à 19:16

Ce samedi 6 août, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont secouru une cinquantaine de personnes surprises et piégées par la montée soudaine et rapide des eaux de la rivière. En effet les fortes pluies tombées dans l'après-midi en montagne en centre Corse ont provoqué une crue dans la vallée. Repérée au niveau de la station de ski d'Asco, et rapidement signalée aux pompiers, la vague est arrivée jusqu'au village où de nombreux vacanciers et résidents profitaient de la fraîcheur de la rivière.

Prises en charge par 5 véhicules des sapeurs-pompiers parmi lesquels une équipe qui se dirigeait vers un feu de pin provoqué par la foudre dans le village d'Asco, les 50 personnes ont été mises en sécurité.

Aucun blessé n’est à déplorer.