Arte in Machja : Trois jours de création artistique à Venaco

Né du désir de mettre en lumière les disciplines artistiques soutenues tout au long de l’année par Casell’arte, Arte in Machja s’impose comme un rendez-vous incontournable de la rentrée. Avec pour décor les paysages sauvages de la Corse, ce festival singulier offre aux visiteurs une expérience immersive où nature et art se rencontrent. Le site, adossé à l’Hôtel E Caselle, se prête parfaitement à cette ambition : entre résidences d’artistes et expositions permanentes, Casell’arte s'affirme comme un véritable laboratoire créatif.



Pour cette édition, le festival propose une programmation éclectique avec des performances musicales, des ciné-concerts, des rencontres thématiques et des siestes sonores. Le vendredi 6 septembre, les festivités débutent avec le concert électro-pop d’Orlanne, suivi d’un ciné-concert où Thibault Cohade revisite en direct les classiques de Betty Boop, avec une composition électro surprenante. Le lendemain, une discussion sur le thème de la « Corporéité minérale » explore les liens entre croyances populaires et sciences en Corse, avant de laisser place au jazz envoûtant de Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce dans un cadre intimiste. Le dimanche, la journée s’ouvre avec une visite guidée du parcours d’arts visuels, avant de se clôturer par une expérience sonore immersive proposée par Olivier Bertholet, une sieste musicale qui promet d’être mémorable.



L’art en dialogue avec le territoire

Au-delà des spectacles, le festival met également en lumière des œuvres installées en plein air ou à l’intérieur de l’hôtel. Le public pourra découvrir, entre autres, Des corps géologiques, une installation visuelle et sonore d’Anna Ternon, lauréate de la Résidence Territoire 2024, ainsi que des créations issues de résidences antérieures. Ces œuvres s’inscrivent dans une réflexion sur le territoire corse, avec pour fil conducteur l’interaction entre art, paysage et patrimoine.



Une expérience accessible à tous

Arte in Machja est conçu pour être un événement accessible et convivial. Les soirées des 6 et 7 septembre sont ouvertes au public pour un tarif allant de 15 à 20 €, avec la possibilité d’acquérir un pass pour les deux soirées à 35 €. Le dimanche, les activités sont gratuites, sur inscription préalable. Le Pass Ghjuventù est également accepté pour faciliter l’accès des jeunes à cet événement.



Pour toute information complémentaire ou pour réserver vos places, rendez-vous sur www.casellarte.org.