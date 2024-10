Arte Mare à Bastia : Stephan Regoli, un enfant de la balle

Diplômé de l’université de Corse, IUT de Licence Professionnelle Audiovisuel, notre bastiais jongle aujourd’hui entre plusieurs activités artistiques : producteur de documentaires et de fictions, réalisateur, acteur... Stephan Regoli est un enfant de la balle comme on dit, son père Pascal étant lui-même réalisateur. Il fait ses premières expériences cinématographiques à 16 ans au lycée. « Avec des copains on faisait de petits films, à l’instar de copains qui eux faisaient de la musique dans des garages et je n’ai jamais arrêté de tourner ». Passionné de football et du Sporting Club de Bastia, il tourne « Génération 92 » sur le centre de formation du club. Aux côtés de son père, en 2014, il est à la réalisation de « Solenzara, a Love Song », un documentaire. En 2017, il est co-auteur de « Résidents » avec Laurence Leduc Clementi, puis en 2019 ce sera en solo, « FDP », une fiction inspirée de l’histoire de son frère, avec comme acteur Maxime Biaggi. Il sera lui-même acteur dans

« Napoléon, ma famille & moi », un documentaire de Sylvine Salvagniac de Saint-Cyr en 2021. « En fait je n’ai jamais voulu être acteur. Mais avec Sylvie, je ne me sentais pas vraiment acteur ».

Pour cette édition d’Arte Mare, il propose une fiction de 16 mn « L’ultima chjavata »*. L’histoire d’Aurélia et Marie-Pierre, deux sœurs, qui doivent rendre visite à Jo, leur grand-père. Pour s’amuser et tuer l’ennui, elles lui mettent une émission de télé réalité racoleuse. Loin de la réaction attendue, quelque chose se réveille en lui… « C’est ma troisième fiction et je m’essaye à la comédie car cela me plait. J’ai attendu jusque-là car il faut avoir les épaules. C’est très dur de faire une comédie. C’est un essai. C’est l’histoire de Jo, un homme âgé, qui veut avoir une dernière aventure, d’où le titre, L’ultima chjavata, après avoir vu une émission de télé-réalité ».



S’il s’agit là d’un court métrage, Stephan aimerait un jour tutoyer le long métrage. « Le long-métrage bien sûr que j’en rêve mais c’est compliqué. J’ai vu lors de cette édition le film de Julien Colonna, « Le Royaume », ça va être dur de passer derrière ! C’est un film extraordinaire qui lui a pris 3 ans ! J’ai vu le travail que j’avais encore à accomplir, mes manques. Un long métrage ça demande une grosse implication, une production, une distribution. J’ai encore besoin de m’aguerrir car si je fais un long métrage je veux réaliser quelque-chose d’abouti. Pas faire un long-métrage pour dire en avoir fait un. J’ai beaucoup de projets de court-métrages et on verra ensuite »





* « L’Ultima chjavata » avec Jojo Geronimi, Aurélia Ferrali, Lucie Giuntini et Coco Orsoni.