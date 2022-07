Arnaques sur internet : en Haute-Corse les victimes sont nombreuses

D’une dizaine d’euros à plusieurs milliers, c’est le montant du préjudice que subissent certains Corses sur internet. Depuis un an et demi, environ 5 victimes d’arnaques en Haute-Corse s’adressent chaque mois à l’association de défense des droits de consommateurs l’UFC que choisir du nord de l’île. Bien souvent, ces personnes contactent l’association car elles ont commandé un produit hâtivement sur un site internet et celui-ci n’est pas conforme ou n’est jamais arrivé. « Les gens qui nous démarchent essaient d’obtenir le remboursement de leur achat sur internet », explique Dany Bergeot, membre de l’UFC que choisir de Haute-Corse. Si chaque mois environ 5 personnes se manifestent auprès de Dany Bergeot et ses collègues au bureau de Bastia, beaucoup de victimes du reste de l’île ne font pas la démarche. « On sait qu’avec le nombre de commandes élevé en Corse à cause de l’insularité, les arnaques doivent être beaucoup plus nombreuses », déplore-t-il.



Le profil des personnes arnaquées est très divers. Des personnes âgées un peu naïves aux personnes plus habituées à l’usage du web, tout le monde y passe. « On a des personnes plus jeunes, intellectuelles qui se font quand même avoir », poursuit Dany Bergeot. Et les produits sur lesquels se portent les arnaques sont aussi très divers : robot pour la piscine, chaussures, vêtements… tout y passe.



Alors comment faire pour flairer l’arnaque ?



Pour le membre de l’association, il faut faire attention aux prix trop alléchants sur internet. « Hors période de soldes, quand l’offre paraît trop belle, il faut se méfier. Les gens ne prennent pas assez de précautions et se précipitent », regrette Dany Bergeot. Pour éviter de se faire avoir, l’UFC que choisir conseille de regarder les conditions générales de vente du site internet, si le site propose un formulaire de rétractation dans un délai de 14 jours comme le prévoit la législation française, si le délai de livraison est bien précisé et ne dépasse pas 7 jours, si le site propose un paiement sécurisé et surtout, s’il est basé en France. « Il faut savoir que si c’est un site français il sera plus simple de faire un recours, mais hors du territoire national et encore plus hors de l’Union européenne, cela devient compliqué, voire, impossible. Une plainte n’aboutira jamais », explique l’homme qui estime que la clef pour déceler l’arnaque est de « bien prendre son temps ».



S’il vous arrive quand même d’être victime, l’UFC que choisir pourra prendre en charge votre demande en effectuant tout d’abord une lettre recommandée au vendeur puis une mise en demeure ainsi qu’un signalement à la direction des fraudes si la partie adverse n’est pas coopérative. « Nous recherchons d’abord la solution à l’amiable, cela arrive souvent que cela fonctionne », précise Dany Bergeot.