Aregnu mette in ballu l'Amandula corsa

" Parechji prugetti da vene sò stati evucati sta mane cù l'eletti prisenti. Nanette Maupertuis, per L'ATC, Jean-Christophe Angelini per L'ADEC, Lionel Mortini, L'ODARC, Jean-Félix Acquaviva, deputatu" spieche Philippe Andreani, presidente di u Foyer Rural d'Aregnu.

Unu di i cartulari principale evucatu era quellu di a Casa di l'Amandula.

" Per issa Casa di l'Amandula, tutt'i cartulari sò fatti. Oghje apsittemu di truvà un lucale per pudè stallalla". Un lucale di 200 metri quadrati in Aregnu in prima scelta o astrò in Balagna. Issa Casa di l'Amandula ghjoverebbe prima per sciappà l'amandule corse sopr'à piazza è trasfurmalle in prudutti derivati, oliu, farina, latte, pasta, biscotti.

" A più grossa quantità d'amandule in Francia venenu di Corsica. Cù issa casa, tutti anu da truvà u so contu. L'agricultori è tutti l'altri chì e travaglienu. Cusì, ùn ci sarebbe più u costu di i trasporti è i prudutti puderanu esse di menu cari".

Artigiani è pruduttori prisenti cù prudutti centu per centu nustrali, saranu torna sta dumenica in Aregnu.

A seguita di e festività per dumenica u 4 d'agostu.

9h30 Conférence-débat sur le thème: "Les enjeux du renouveau de la tribbiera" par Pierre Bertoncini, docteur en anthropologie. Séance de dédicace de son dernier essai « anthropologie sociale de la Corse ». Objets, terrains, méthodes aux éditions l’Harmattan.

10h30 Ouverture au public de l’église pisane de la Trinité

11h00 Démonstration culinaire par Cucina Corsa

17h00 Démonstration culinaire « ballade gourmande autour de l’amande »

18h30 Diffusion du film « santa » de Pierre Leccia- 1999 en partenariat avec Casa di Lume, la cinémathèque itinérante de Corse

19h00 Apéritif musical, chants corses animé par Eric Mattei

Suivi du tirage de la tombola pour gagner une « pièce montée » en croquant 21h00 Soirée dansante animée par DJ Fab’

Toutes les animations sont offertes par le Foyer Rural d’Aregno en partenariat avec la Collectivité de Corse. Buvette et sandwichs sur place par le Foyer rural d’Aregno

In Permanenza

Balades à dos d’âne

Présentation des métiers artisanaux

Exposition du Parc Naturel Régional Corse sur le thème « altore vivu », le gypaète barbu et présentation du programme de renforcement de l’espèce en Corse

Vente de tickets de tombola pour gagner une pièce montée en croquant traditionnel

Fiera Eco Respunsabile

Découverte de l’écoresponsabilité et de la gestion durable des ressources avec Zeru Frazu

Fiera in Lingua Corsa

Una ghjurnata d'immersione in lingua corsa

Stu sabbatu matina, in Aregnu, hè principiata a 23esima edizione di a Fiera di l'Amandulu, labelizata Fiera di Corsica. Una manifestazione inaugurata in prisenza d'un pubblicu vinutu numarosu per issa prima ghjurnata è parechje persunalità.