Après les Handilympiades, l’APF-France Handicap veut développer le sport adapté en Corse

Début avril, une délégation du pôle Corse de l’APF-France Handicap s’envolait pour Aubagne afin de participer aux Handilympiades. Organisé par l’association au niveau national, cet évènement sportif et festif a pour but de permettre aux pratiquants de quatre sports adaptés (la boccia, le tennis de table, l’escrime et le basket fauteuil) de se mesurer aux autres régions. Une compétition qui permettra en outre à l’équipe vainqueur d’être invitée aux Jeux Olympiques 2024.



Si l’équipe insulaire n’a pas emporté la manche régionale, elle a en revanche ramené de beaux souvenirs de cette expérience. C’est pour en partager tous les bienfaits que l’association a organisé une restitution de l’évènement ce lundi à la maison de quartier des Cannes autour de la projection d’un film qui a retracé les temps forts du déplacement. L’occasion aussi de partager un moment de convivialité autour d’ateliers « Sport et nutrition ». « Nous en profitons pour promouvoir l’activité physique adaptée avec de petits ateliers et quelques démonstrations. Le but est de motiver d’autres personnes et de voulons prouver que l’activité adaptée c’est faisable », indique Myriam Decarpigny la directrice adjointe de l’APF Ajaccio en ajoutant : « Nous voulons montrer que le sport est possible quand on est en situation de handicap et qu’il a de multiples bienfaits ».



Après ce déplacement inoubliable, le pôle Corse de l’APF-France Handicap ambitionne d’ailleurs de développer les différentes disciplines de sport adapté sur l’île. « Le grand retour des participants a été de dire qu’il faut que nous organisions une compétition en Corse », sourit Myriam Decarpigny, « Ils ont envie de continuer ces activités. Cela leur a beaucoup plu ». Dans ce droit fil, l’association s’astreint actuellement activement à nouer des partenariats avec des clubs sportifs pour mettre en place des créneaux d’activités réservés aux personnes en situation de handicap. « Notre but est même de faire côtoyer les personnes en situation de handicap et d’autres qui ne le sont pas », glisse la directrice adjointe de l’APF-France Handicap. « Nous avons d’ailleurs une classe d’école primaire comme supporters », dévoile-t-elle encore en se réjouissant que les enfants aient pu découvrir les activités paralympiques et y ont participer.