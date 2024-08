Après l’incendie d’Environnement Services, la CAPA pointe la "fragilité du système de gestion des déchets en Corse"

Une semaine après l’incendie qui a touché le site de la société Environnement Services, dans un communiqué daté de ce mardi, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) fait le point sur les perturbations qui en découlent pour la collecte des déchets sur son territoire. Elle indique ainsi avoir dû « reporter quelques collectes d’emballages » et « ralentir ses collectes d’encombrants », du fait de la désorganisation temporaire de la réception des déchets issus des collectes, mais souligne que pour les ordures ménagères, dès le 14 août, le Syvadec a « proposé une solution aux EPCI via la société Corse Euro Déchets, ce qui a permis à la CAPA de maintenir la totalité des collectes de déchets résiduels, les plus problématiques pour l’environnement ».



« Aujourd’hui, l’ensemble des déchets sont collectés, à l’exception des encombrants valorisables (déchets électroménagers, ameublement…) », précise la communauté d’agglomération, le Syvadec ayant fait savoir lundi que le fonctionnement des recycleries d’Ajaccio-Stiletto, de Piana, Vico, Cauro, Moca Croce et Viggianello restera perturbé jusqu’à la fin de la semaine. « Des recherches de solutions sont toujours en cours avec le Syvadec pour que les déchèteries et les collectes d’encombrants puissent de nouveau être mises à disposition des habitants de la CAPA », ajoute-t-elle.



Alors que de nombreuses voix s’élèvent depuis l’incendie pour critiquer la gestion des déchets sur l’île, la CAPA profite par ailleurs de cette communication pour rappeler que si de son côté elle dispose bien de la compétence « gestion des déchets » sur son territoire, elle a « délégué le traitement de ceux-ci au Syvadec » qui gère à la fois le traitement des déchets résiduels et recyclables, la gestion des déchèteries et le transfert des déchets, après collecte, jusqu’aux différents exutoires de tri ou de traitement. « Ces missions sont réalisées soit directement par le Syvadec, soit par le biais de prestations. Par conséquent, la société Environnement Services (groupe Rocca) a répondu à un appel d’offres du Syvadec pour assurer la réception, le conditionnement et le transport des différents flux de déchets collectés. Ainsi, le groupe Rocca est un acteur économique important du Pays Ajaccien, il fait partie intégrante de la filière du traitement des déchets sur notre territoire », détaille-t-elle en insistant : « C’est donc à ce titre que les déchets collectés par la CAPA comme ceux d’autres EPCI voisins, transitent par le site d’Environnement Services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise de ce type est touchée, c’est tout la chaîne de traitement des déchets qui est impactée ».



Dans ce droit fil, la communauté d’agglomération pointe « la fragilité du système de gestion des déchets en Corse ». « Les élus de la Capa proposent depuis plusieurs années la création d’un centre de tri et de valorisation des déchets à Sarrola Carcopino, équivalent à celui de Monte pour la Haute-Crose, qui permettra au Syvadec de gérer une grande partie des déchets qui transitent aujourd’hui par le site d’Environnement Services (ordures ménagères, emballages, encombrants, papiers, cartons, verre,) tandis que seuls les déchets d’activité pourront encore être gérés sur ce type de site », note-t-elle encore.



En janvier 2021, le préfet de Corse avait signé une déclaration d’intention avec la CAPA engageant l’État à financer, dans le cadre du Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse (PTIC), « un centre de tri et de valorisation pour le Pays Ajaccien et l’Ouest Corse ». Lors de la session de l’Assemblée de Corse du 25 juillet dernier, l’hémicycle a par ailleurs adopté le Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets dans lequel est prévue la construction de deux centres de tri et de valorisation.