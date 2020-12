Après Sporting-Cholet - Mathieu Chabert : "on a montré qu'on avait un groupe"

M.-A. M le Mardi 8 Décembre 2020 à 10:51

Le Sporting n'a pas failli face à Cholet. Il l'a emporté haut la main en donnant dans le même temps une belle leçon d'efficacité à un adversaire qui selon Stéphane Rossi, son entraîneur, avait laissé toutes les qualités que l'on doit avoir en pareille circonstance, aux vestiaires. A l'opposé Mathieu Chabert, qui a succédé à Stéphane Rossi au Sporting, soulignait que plus que la manière, incontestable, il avait particulièrement apprécié la victoire de son équipe. Et plus que ça encore. "On a montré qu'on avait un groupe et qu'en son sein tout le monde tire dans le même sens" déclarait-il. Cet état d'esprit permettra t-il au Sporting de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, comme l'évoque, déjà, Stéphane Rossi dans notre vidéo ? L'avenir nous le dira.