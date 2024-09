Après Bastelicaccia, " aucune nouvelle observation de frelons asiatiques en Corse"

Le frelon asiatique (vespa velutina) est apparu pour la première fois en France en 2004. Légèrement plus petit que son cousin européen, il possède des pattes jaunes et un abdomen noir, strié de bandes jaunes. Soit tout le contraire du frelon européen qui, lui, est jaune à bandes noires. L’espèce s’est très rapidement propagée sur le sol français, à l’exception notable de la Corse. Jusqu’à cet été, à Bastelicaccia . Un apiculteur a cru reconnaître des frelons asiatiques et il a rapidement donné l’alerte, ce qui a permis aux sapeurs-pompiers et aux agents de l’Office de l’environnement d’agir, puisque les craintes de l’apiculteur ont été confirmées. Après avoir réussi à repérer le nid dans un arbre, ils ont procédé à sa destruction.Cette alerte n’a pas laissé indifférent les élus de l’Assemblée de Corse, qui sont revenus sur les risques d’une installation du frelon asiatique dans notre île. Et jeudi matin en session, l’élu du groupe Un Soffiu Novu, Xavier Lacombe, a demandé à connaître le futur plan d’action. Une telle efficacité dans la destruction du nid, ce n’est pas le fruit du hasard, lui a répondu Guy Armanet, le président de l’Office de l’environnement : « Dès l’arrivée du frelon asiatique en France en 2004, nous avions regroupé les principaux acteurs de la filière apicole. Depuis, on communique régulièrement sur la vigilance qu’il convient d’avoir autour du frelon asiatique. » Car si le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme, il peut causer de sévères dégâts dans les vergers et surtout, il est un grand prédateur des abeilles. Or, « l’abeille mellifère de Corse est une espèce endémique et il est important de la protéger », souligne Guy Armanet. Fin août, à Bastelicaccia, le nid de frelons avait pu être localisé grâce à du matériel de radio-pistage, « qui a permis de baliser et de suivre à la trace les frelons », s’en félicite le président de l’Office de l’environnement.Depuis le destruction de ce nid, « aucune nouvelle observation de frelon asiatique n’a été rapportée sur notre île, annonce Guy Armanet. C’est plutôt une très bonne nouvelle, qui témoigne probablement d’une éradication réussie. » Même si la vigilance demeure de mise, évidemment : « Suite à cela, nous avons créé un réseau de surveillance renforcée, immédiatement mis en place via la diffusion d’appels à signalements et d’un piégeage d’urgence qui a été conçu et déployé. »