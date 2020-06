Appietto déclare la guerre aux dépôts illégaux de déchets

Aujourd’hui c’est sur la commune d’Appietto que le constat est dressé : « Nous ne pouvons plus tolérer ce genre d'agissement, que je considère humainement comme irresponsable et irrespectueux de l’environnement. Des actes qui vont à l'encontre de la qualité de vie que nous prônons sur notre commune. Il faut que cela cesse définitivement, avà basta », dresse sans appel le maire de la commune François Faggianelli.





Accompagné par son 1er adjoint Christian Garrido et de deux nouveaux élus Chantal Sicart et Michelle Hoen, la municipalité a installé une commission spécialement dédiée à cette problématique. Le mot d’ordre dicté par le maire est clair : « Nous avons pendant des années essayé de sensibiliser nos administrés. Mais ce ne sont pas les seuls responsables. Nous savons très bien que des entreprises viennent aussi déposer leurs déchets de chantier. Malgré tous nos efforts et en l'absence de changement, nous passons désormais à la tolérance zéro, et la police environnementale de la Capa, présente aujourd'hui à nos côtés, est là pour faire le nécessaire, c'est à dire constater et verbaliser, afin de nous aider à stopper ce que nous considérons comme un désastre écologique ».

Accompagnée également par un agent de la Capa en charge de la collecte, la municipalité s'accorde sur les prochaines interventions à venir afin d'améliorer les conditions de collecte de certains points considérés comme « sensibles ».





Le maire précise et conclut « nous avons pour ce début de mandat installé une commission en charge de la problématique des déchets. Celle-ci à quartier libre pour mettre en place une série d'actions dont certaines ont déjà été réalisées, comme la distribution d'un courrier destinés à tous les administrés, l'implantation de panneaux d'interdiction sur plusieurs points sensibles et le renforcement des contrôles de la police environnementale. D'autres actions sont déjà programmées si aucune amélioration n'est observée, comme la mise en place de caméras de surveillance sur l'ensemble de la commune. Mais ne nous voulons pas uniquement mener des actions répressives, nous allons également améliorer et réorganiser certains points de collecte existants, et nous étudions la possibilité de proposer prochainement une solution complémentaire aux habitants de la commune afin qu'ils puissent déposer leurs déchets autrement, en respectant les règles et l’environnement ».