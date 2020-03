Antoine Buttafoghi a pu quitter la République Dominicaine et rentrer à Calvi

Le samedi 21 mars, via Corse Net Infos, un calvais, Antoine Buttafoghi, bloqué en République Dominicaine lançait un appel aux autorités à la suite de son impossibilité de quitter le territoire dominicain en raison de la suspension des vols par Air France et Air Caraïbe.

Son appel de détresse a été entendu puisque en effet, l'ambassade de France à Saint Domingue reprenait contact avec lui pour lui signifier qu'une solution pourrait rapidement être trouvée.

Finalement, ce n'est plus de l'aéroport de Saint Domingue, mais de celui de Punta Cana, à plus de 6 heures de route d'Osua qu'Antoine Buttafoghi pouvait entrevoir le bout du tunnel.





Le lundi 23 Mars, après de longues heures d'attente, il pouvait en effet prendre place à bord du Boeing 777 de la compagnie Air-France, après qu'un équipage restreint accepte d'assurer ce vol vers la France

" Je tiens à féliciter cet équipage qui dans les conditions difficiles a assuré ce vol de nuit vers la France. A notre arrivée à l'aéroport de Charles de Gauille, nous n'avons eu aucun contrôle particulier. Des masques étaient vendus à la sauvette par des équipes bien organisées. Il a fallu effectuer d'autres démarches pour rejoindre l'aéroport d'Orly où je me suis confiné dans une chambre d'hôtel en attendant mon vol du lendemain vers Calvi.

Après une ultime frayeur à la suite d'une remise de gaz du pilote au moment de se poser, j'ai pu enfin regagner mon domicile où je suis en quatorzaine. Ce n'est qu'à son terme que je pourrai voir les miens. Je tenais à remercier ma fille et toutes les personnes qui ont pu m'aider durant cette période anxiogène liée à mon problème de santé après une opération du coeur. Encore un grand merci à tous" témoignait Antoine Buttafoghi ce jeudi par téléphone.