« Antigone » superbement revisitée au Centre Culturel l’Alb’Oru à Bastia

« Dans la pénombre, Antigone, invoquant les forces de l’univers est en train d’enterrer son frère. Lorsque sa sœur Ismène, la surprend pieds nus devant le palais, elle ne sait pas encore ce qu’Antigone a fait. Dans un duo dynamique de trapèze fixe, elles confronteront leurs avis sur la question de la désobéissance. Créon doute mais il est le roi, il joue son rôle dans son palais sonore et musical. Il dicte la loi …ses convictions sont pourtant mises à l’épreuve. Le coryphée, en digne guide, explique, raisonne. Il est là, regard bienveillant, emphatique, à l’esprit poétique et philosophique. Ils parlent aux hommes ». La pièce débute ainsi.





Une pièce savant montage mêlant texte, théâtre corporel avec un chœur tragique revisité, chœur vocal et chantant, création sonore et musicale, numéros de mât, de tissu aérien et de trapèze fixe. «Notre Antigone se veut résolument questionnante, corporelle, visuelle » souligne Natacha Conti. « Il s’agit d’une création hybride qui regroupe plusieurs arts : théâtre, musique, chant, danse, cirque » explique Natacha Conti. « J’ai commencé à travailler sur ce projet il y a un an car j’avais envie de partir sur un nouveau projet. Le personnage d’Antigone m’a toujours intrigué car il est universel, intemporel. Pour cette création je me suis inspirée des différentes versions de Sophocle, Anouilh, Bauchau et Yourcenar. J’avais le casting en tête mais il a évolué au fil des mois. Une première mouture de notre spectacle a été livrée à Pigna après une résidence du 6 au 11 février dernier ».





Après cette résidence à l’Alb’Oru, conclue par la représentation gratuite de ce samedi 25 à

18 heures, version plus aboutie, toute l’équipe entrera en résidence fin mars à l’Aria. « Le spectacle évolue à chaque fois notamment en fonction des lieux. Nous aurons aussi une résidence à l’école Principellu de Furiani avec des CP et CE. A la fin de cette résidence un spectacle sera donné le 11 avril au théâtre de Furiani avec aussi le making off et le travail des enfants interviewés. Fin avril nous participerons au Festival du rêve à Porto Vecchio et cet été on se projettera dans les villages »

Dans cette 2ème représentation Natacha Conti a intégré ses élèves théâtre du lycée Giocante de Casabianca de Bastia, en partenariat avec le lycée où elle est intervenante. « Dans le temps scolaire imparti, nous travaillons sur ce spectacle depuis janvier avec mes élèves ».

Cette remarquable version d’Antigone de Natacha Conti est assurément de la belle ouvrage.





Equipe artistique

Adaptation et mise en cirque:

Natacha Conti

Artistes au plateau, comédiens, acrobates et danseurs:

Antigone : Alba Colombani (trapèze/corde)

Ismène : Loredana Mori (sangles)

Créon : Christian Ruspini

Hémon : Loïc Faure (jongle)

Le garde au mât : Katell Boisseau (mât chinois)

Le garde au sol – L’esprit du tyran tiraillé : Laura Desideri (danse)

Le coryphée et Tiresias : Lucile Delanne



Textes en Corse et chansons originales

Patrick Croce

Frédéric Antonpietri

Ghjuvan Stefan Conti



Chant

Doria Ousset

Laure Degiovanni



Musiques originales et ambiances sonores

Matthieu Tomi