Anne-Sophie Soldaïni : « J'ai très envie de tourner en Corse »

- Anne-Sophie, quel est votre lien avec l'île ?

- Je suis originaire de Bastia par mon père et de Conca par ma mère. À trois ans, je suis parti à Aix-en-Provence, mais je revenais très souvent dans le sud, dans la maison de ma grand-mère. Aujourd'hui, je ressens comme un besoin de retour aux sources, j'aimerais beaucoup tourner sur le territoire.



- Vous avez fait des études de cinéma ?

- J'ai d'abord fait un an et demi de droit à Aix avant de rejoindre Paris, en plein milieu de ma deuxième année. J'ai toujours eu envie de faire du cinéma, depuis toute petite. Je me suis alors décidée. J'ai commencé par des stages, des ateliers, des castings. Je courrais à droite à gauche (rires). Quand j'ai compris que je voulais en faire mon métier, j'ai suivi une formation au Laboratoire de l'acteur. J'avais aussi fait un peu de théâtre plus jeune.



- Vous jouez surtout ?

- Oui. Accompagnée par mon agent, j'ai commencé par décrocher des rôles pour la télévision. J'ai joué dans Profilages, au côté de Juliette Roudet puis dans la série Speakerine. Ensuite, j'ai joué dans Skam ou encore Romance et dans le film Ibiza avec Christian Clavier.



- Et l'envie de réaliser ?

C'est venu un peu plus tard. Au départ, je voulais être comédienne parce que c'est le premier métier que l'on voit puis j'ai découvert un univers plus large et l'envie d'écrire et de réaliser s'est imposée à moi. J'ai profité de la période COVID et du ralentissement d'activité pour faire un court-métrage que j'ai présenté au Nikon festival. Je me suis rendu compte à quel point ça me plaisait d'être derrière la caméra. Pour me sentir plus "légitime", je fais un stage professionnel de réalisation à l'école Louis-Lumière. Ça m'a motivé à écrire un premier court. Et vue que, en parallèle, je suis des études de psycho, le sujet s'est un peu imposé à moi.



- Vous êtes à Bastia dans le cadre des Nuits Med ?

- Pour Talents en cours, oui. C'est un dispositif d'accompagnement de la pratique amateur à la création professionnelle, piloté par le CNC et décliné, sur le territoire, par Les Nuits Med. On a suivi une résidence d'écriture de trois jours puis on a été accompagné par des musiciens pour travailler sur la musique à l'image. Et enfin, ce mardi, nous avons participé à une séance de "pitch", c'est-à-dire de présentation du scénario devant des professionnels. Ce sont surtout des temps de rencontre et d'échanges qui permettent de nourrir nos projets. Parce que je cherche un producteur.



- L'occasion aussi de revenir un peu sur l'île ?

- Oui, cette opportunité me permet de me reconnecter avec la Corse. J'ai commencé à réactiver mon réseau sur place. J'ai essayé de rencontrer Thierry de Peretti parce que j'adore son travail. J'ai aussi pris contact avec Pierre Leccia qui a tourné Plaine Orientale. J'aimerais vraiment avoir des projets ici. A l'occasion de ma venue à Bastia, j'en ai profité pour tourner le teaser d'un nouveau projet qui va être tourné ici. Ça s'appelle Mazzera, mais je ne peux pas trop en parler pour le moment (rires) !