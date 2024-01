"Anatomie d'une chute", produit par la Corse Marie-Ange Luciani, décroche deux Golden Globes

« Anatomie d'une chute », le long métrage produit par Marie-Ange Luciani continue de briller à l'international. Dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 janvier, il a remporté deux prix aux prestigieux Golden Globes, une cérémonie connue pour être l'anti-chambre des Oscars. Le prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère sont en effet revenus au long métrage de Justine Triet qui faisait face à une sacrée concurrence : Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos ou encore le Barbie de Greta Gerwig.



Une ajaccienne sur le toit du monde

Sur France Info, la productrice ajaccienne qui s'est battue depuis le début pour que ce long métrage existe a réagi : « Le film est très porté par sa Palme d’or, elle était très rassembleuse, très aimée – ce n’est pas toujours le cas - ; ça a permis au film d’être attendu. » En effet, depuis sa prestigieuse récompense à Cannes, le film ne cesse de rafler des prix partout où il passe : European Film Awards, New York film critics circle Awards ou encore Los Angeles film critics. Anatomie d'une chute cumule 7 nominations pour les Bafta qui auront lieu en février et, excusez du peu, il est dans la liste des meilleurs films 2023 de Barack Obama. De plus, Anatomie d'une chute est un véritable succès public, en France, comme à l'étranger, où il a, dans les deux cas, largement dépassé le million d'entrées. De quoi donner quelques regrets au comité de sélection du film français pour les Oscars qui lui a préféré La Passion de Dodin Bouffant ? Pas vraiment semble-t-il tant leur silence est, pour le moment, assourdissant. Pour rappel, cette commission, sous la houlette du CNC et de son président Dominique Boutonnat, était composé de sept professionnels du cinéma : les exportatrices Sabine Chemaly et Tanja Meissner, les producteurs Charles Gillibert et Patrick Wachsberger, le réalisateur Olivier Assayas, la réalisatrice Mounia Meddour et le compositeur Alexandre Desplat.