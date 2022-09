Aménagement du territoire balanin : un séminaire de présentation très suivi à Lisula

es.

Ce vendredi 23 septembre, le conseiller territorial en charge de l'aménagement du territoire, Julien Paolini, s'est rendu à Lisula pour présenter aux élus balanins, la nouvelle démarche de contractualisation entre CdC et le territoire de Balagne. Un contrat de territoire qui s'attachera à faire converger les priorités de développements des territoires et celles portées par la Collectivité de Corse, par le biais de ses politiques publiqu



"La démarche de contractualisation que nous présentons aujourd'hui a été initiée en juin dernier suite à un vote de l'Assemblée de Corse qui vise à construire une nouvelle relation avec les territoires, pour mieux les accompagner sur leurs projets structurants, en fonctionnement ou en investissement, en déployant des programmes de concertation dans un certain nombre de domaines. Cette contractualisation est un contrat qui se veut gagnant gagnant, à la fois pour la collectivité et les territoires, notamment les intercommunalité et les communes " souligne Julien Paolini, charge de l’aménagement du territoire .

Dans la salle du conseil de la mairie de Lisula, de nombreux élus de Balagne sont présents pour assister à ce séminaire de présentation.





" Depuis 2015, la collectivité accompagne financièrement les projets des communes de manière importante. Que ce soit par la dotation quinquennale, par la dotation école, en matière de logement, autant de dispositifs existants qui vont perdurer et que nous souhaitons renforcer dans le cadre de contrats, pour donner aux communes une vision pluriannuelle et la possibilité de pouvoir développer des projets qui dépassent le cadre communal et qui peuvent structurer un territoire. Cela vaut notamment pour l'eau et l'assainissement, la lutte contre le risque incendies ou encore la gestion des déchets. Nous devons unir nos forces, Collectivité, intercommunalités, communes. C'est l'objectif de ces contrats qui devraient durer dans un premier temps 3 ans, pour couvrir les mandatures municipales actuelles, puis 6 ans pour l'ensemble des mandats à venir " précise, encore, Julien Paolini.



Un côté innovant que propose aujourd'hui la collectivité, celui de dépasser les périmètres administratifs tels qu'ils sont connus actuellement. " Nous réinventons cette relation entre les territoires. Les périmètres des intercommunalités actuels ne sont pas adaptés pour répondre à certaines problématiques"

Mutualiser l'ingénierie, pour développer des projets qui dépassent le cadre d'une commune et nécessitent des investissements importants, qu'ils soient financier et humains.

"Nous avons des difficultés à bien aménager le territoire. Cette contractualisation nous en parlons depuis longtemps. L'Etat à mis en œuvre une contractualisation à travers les CRTE, qui n'est pas très efficiente. Nous, nous nous concerterons avec les territoires, co-construirons avec eux les contrats, identifierons les priorités et mettrons les moyens nécessaires pour contractualiser ces opérations" continue le conseiller.

Une phase de concertation qui va se poursuivre encore quelques mois, jusqu'à la fin de l'année 2022. Par la suite, des réunions bilatérales seront organisées avec chaque territoire pour identifier les priorités. Ainsi, les premiers contrats pourraient être signés en fin d'année 2023.



Après une présentation à l'assemblée de Julien Paolini, les élus ont pu échanger avec le conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire, sur les différentes attentes et besoins de chacun. Une nouvelle démarche plutôt bien accueillie par les élus communaux et intercommunaux. C'est ce qu'a voulu souligner Pierre Guidoni, maire de Calenzana, commune de 2500 habitants. " C'est très importants pour nous. Il faudrait que toutes les communes soient aidées avec équité dans tous les domaines. Je pense que cette réunion va porter ses fruits. Les besoins locaux sont très importants. La collectivité de Corse prend conscience du retard que connaît notre île dans plusieurs domaines. Des discussions ont été engagées aujourd'hui avec Paris sur l'avenir de l'île mais il va falloir rediscuter avec l'Etat pour obtenir des aides supplémentaires".